Sindrom zlega sveta

Različni ljudje bodo na ta vprašanja odgovorili različno. Če je svet isti za vse, zakaj imamo nanj tako različne poglede? Glavni razlog je v tem, da se ne odzivamo na svet kot takšen, ampak na svoje razumevanje tega sveta. Zato isti pojav ali dogodek nekateri vidijo kot nekaj pozitivnega, drugi pa negativno.Več poimenovanj je za ta »pogled na svet«, ki je pri vsakem od nas drugačen. Eno je »referenčni okvir« in se nanaša na neko splošno psihično strukturo, v kateri so združene naše definicije nas samih, drugih ljudi in sveta kot takega. Kaj si bo nekdo mislil o tebi, drugih in svetu, je odvisno od njegovih izkušenj. ...