Sinje nebo, da o vrhu ne govorimo

Iz Otlice smo po polžje obiskali kamnitega mehkužca, se zazrli skozi naravno okno in zgolj domišljijsko uživali dobrote v penzionu tik pod vrhom tisočaka.

Bil je dan, da bi ga z veliko žlico použival. Kar dolga, dolga je bila cesta od mojega do končnega mesta oziroma kraja, vasice Otlica na Trnovski planoti. Več kot uro in pol mi je vzelo. So mi pa kilometri hitro minevali ob spominih spred četrt stoletja, ko sem iz Godoviča čez Črni Vrh do prelaza nad Colom opravil svoj prvi kolesarski vzpon. Serpentine iz Črnega Vrha navzgor so za kolesarske noge obliznit, pa tudi avto jih je bil sila vesel. Lahno oblečen sem parkiral pred otliškim britofom in začel priprave na podvig. Zunaj se je prestopalo nekaj družin, posameznike je družilo, da so bili zahomotani malone visokogorsko. Vsi so glave skrivali v kapucah. Saj sem že med vožnjo sem ter tja zaznaval priklanjanje dreves, a da bi moral sredi sončnega dne opustiti hojo na Sinji vrh, nisem ...