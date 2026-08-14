Nekdanjega diktatorja v domovini čaka smrtna kazen

Na dan, ko je parlament slovenske vzhodne sosede, v katerem ima velikansko večino stranka Tisza premiera Pétra Magyara, za predsednika Madžarske izvolil Andrása Baka in tako pometel še z enim elementom dolgoletne vladavine Viktorja Orbána, so tudi v Siriji pometali ostanke padlega režima. Seveda je bil tamkajšnji samodržec Bašar al Asad neprimerno bolj brezobziren od Orbána, zato ga ni doletela samo politična odstranitev. Če se bo iz pregnanstva v Rusiji, kjer prebiva zadnja leta, vrnil v domovino, ga čaka smrtna kazen. Ljudje, ki so pred sodno palačo v Damasku čakali na sodbo, so jo sprejeli z navdušenjem. In s fotografijami svojcev, ubitih v času skoraj četrt stoletja njegove vladavine, predvsem v času sirske državljanske vojne od leta 2011 do konca leta 2024, ko so ga uporniki ...