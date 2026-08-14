Nekdanjega diktatorja v domovini čaka smrtna kazen

Sodišče v Damasku je presodilo, da so Bašar al Asad in pet soobtoženih zakrivili zločine proti človečnosti in vojne zločine.
Galerija
Bašar al Asad je bil na oblasti skoraj četrt stoletja, več kot polovico v času krvave državljanske vojne. FOTO: Louai Bešara/AFP
Na dan, ko je parlament slovenske vzhodne sosede, v katerem ima velikansko večino stranka Tisza premiera Pétra Magyara, za predsednika Madžarske izvolil Andrása Baka in tako pometel še z enim elementom dolgoletne vladavine Viktorja Orbána, so tudi v Siriji pometali ostanke padlega režima. Seveda je bil tamkajšnji samodržec Bašar al Asad neprimerno bolj brezobziren od Orbána, zato ga ni doletela samo politična odstranitev. Če se bo iz pregnanstva v Rusiji, kjer prebiva zadnja leta, vrnil v domovino, ga čaka smrtna kazen.
Ljudje, ki so pred sodno palačo v Damasku čakali na sodbo, so jo sprejeli z navdušenjem. In s fotografijami svojcev, ubitih v času skoraj četrt stoletja njegove vladavine, predvsem v času sirske državljanske vojne od leta 2011 do konca leta 2024, ko so ga uporniki ...
Komentarji