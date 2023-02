Šivilja, ki je zanetila revolucijo

V nadaljevanju preberite:

Zdelo se je, da je 1. december 1955 povsem običajen četrtek v takrat za približno Maribor velikem mestu Montgomery na jugovzhodu Združenih držav Amerike, glavnem mestu zvezne države Alabama. Na avtobusu podjetja za javni prevoz Mongomery City Lines številka 2857 je v najbolj sprednji vrsti, v kateri so lahko sedeli črnci, na približno sredini avtobusa, sedela temnopolta šivilja Rosa Parks. Na avtobus je stopil nov potnik, belec. Ker so bili sedeži na za belce rezerviranem sprednjem delu avtobusa polni, je šofer ukazal črncem v prvi njim namenjeni vrsti, naj se umaknejo nazaj. Trije so vstali, Rosa Parks pa ni hotela. Začelo se je novo poglavje v zgodovini boja ameriških črncev za državljanske pravice.