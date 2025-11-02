Skalno gorovje, rdeča puščava in Divji zahod

V nadaljevanju preberite:

V naši družini se strinjamo, da ni lepšega potovanja, kot je tisto z avtomobilom, za road trip pa bi težko našli bolj spektakularno območje od ZDA. Tokrat nas pot vodi v barviti Kolorado, ki se ponaša s kar 26 panoramskimi cestami, ki povezujejo zgodovinske kraje in veličastno naravo: globoke kanjone, zasnežene vrhove Skalnega gorovja in s soncem obsijano prerijo.

Naša dogodivščina se začne s pristankom v Denverju, glavnem mestu Kolorada, ki leži na nadmorski višini 1600 metrov, zato se ga je prijelo ime mile high city. Kolorado ima najvišjo povprečno nadmorsko višino od vseh zveznih držav in je dom kar 54 od 96 ameriških fourteneers, gora, višjih od 14.000 čevljev (4267 metrov). Odločimo se, da bomo prve vrhove takoj osvojili, pa za to ne potrebujemo posebnih priprav ali kondicije, skozi narodni park Rocky Mountains namreč vodi Trail Ridge Road, najvišje ležeča v celoti asfaltirana cesta v Severni Ameriki, zgrajena leta 1932.