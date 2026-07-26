Skladbe se ti zgodijo – ali pa se ti ne

Boštjan Leben je vsestranski glasbeni ustvarjalec, njegova obsesija pa je »vse, kar je povezano s šestimi strunami«. Jeseni bo izšel njegov novi album Traces, na katerem je združil moči z losangeleško violinistko in pevko Yvette Holzwarth. Za Nedelo je spregovoril še o drugih ustvarjalnih zavezništvih, o glasbi kot notranjem monologu in tem, kaj danes pomeni poslušati album od a do ž. Založba napoveduje vaš novi album Traces kot glasbeni esej. Kaj pomeni ta oznaka? Všeč mi je ideja kaligrafije, ki se kot vizualna umetnost ukvarja z abstraktnim oblikovanjem pisave. Slika je lahko hkrati poezija. Sam recimo glasbo doživljam v oblikah in barvah, ker imam sinestezije … Raje bi opravljal poslanstvo slikarja ali pisatelja kot pa glasbenika, zato tudi skladbe doživljam kot skulpture, slike, ...