Skladbe se ti zgodijo – ali pa se ti ne

Kitarist Boštjan Leben o svojem novem albumu in o številnih zavezništvih, ki jih je spletel na dolgoletni glasbeni poti.
Galerija
Boštjan Leben je skladatelj, glasbeni pedagog, producent in kitarist z več kot tridesetletno glasbeno potjo. Foto promocijsko gradivo
Boštjan Leben je vsestranski glasbeni ustvarjalec, njegova obsesija pa je »vse, kar je povezano s šestimi strunami«. Jeseni bo izšel njegov novi album Traces, na katerem je združil moči z losangeleško violinistko in pevko Yvette Holzwarth. Za Nedelo je spregovoril še o drugih ustvarjalnih zavezništvih, o glasbi kot notranjem monologu in tem, kaj danes pomeni poslušati album od a do ž.
Založba napoveduje vaš novi album Traces kot glasbeni esej. Kaj pomeni ta oznaka?
Všeč mi je ideja kaligrafije, ki se kot vizualna umetnost ukvarja z abstraktnim oblikovanjem pisave. Slika je lahko hkrati poezija. Sam recimo glasbo doživljam v oblikah in barvah, ker imam sinestezije … Raje bi opravljal poslanstvo slikarja ali pisatelja kot pa glasbenika, zato tudi skladbe doživljam kot skulpture, slike, ...
Komentarji