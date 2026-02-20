  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nedelo

    Sklenitev zakonske zveze je vedno tudi tveganje

    Znane Slovence smo vprašali, ali bi bili pripravljeni podpisati predporočno pogodbo, in ali ta poteza po njihovem mnenju zavaruje ali ubije ljubezen.
    Odkrit odnos in čisti računi so pomembni pogoji za uspešen zakon. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Odkrit odnos in čisti računi so pomembni pogoji za uspešen zakon. FOTO: Shutterstock
    Agata Rakovec Kurent
    20. 2. 2026 | 10:40
    6:30
    A+A-

    Kozma Ahačič, jezikoslovec

    Kozma Ahačič
    Kozma Ahačič

    Nikoli nisem imel toliko premoženja, da bi o tem sploh resno razmišljal. Verjetno je predporočna pogodba smiselna pri ljudeh, kjer bi lahko neurejene finančne zadeve vplivale tudi na druge ali ogrozile širši krog ljudi. Sicer pa jo razumem kot nehote izražen znak nezaupanja, kar ni ravno najboljši uvod v zakon. Zakon je namreč vedno tudi tveganje in bi moral biti predvsem posledica ljubezni, ne finančnega izračuna.

    Nataša Luša, direktorica Dela

    Nataša Luša
    Nataša Luša

    Kar nekaj časa sem delala kot odvetnica in v moji pisarni se je znašlo lepo število parov, ki so se želeli razvezati. Takrat sem si želela, da bi imeli uzakonjeno predporočno pogodbo, saj bi se s tem lahko izognili večini (bolečih) vprašanj, ki nastanejo ob razvezi. Tudi po tem, ko je bila leta 2019 predporočna pogodba urejena v zakonu, ni bilo veliko primerov, lani jih je bilo v vsem letu sklenjenih 178.

    Odgovor na vaše vprašanje je da. Morda ni vedno smiselna pri ljudeh, ki vstopajo v življenje in začnejo skupaj tako rekoč iz nič, a kadar gre za drugačne razmere, vam bo vsak odvetnik svetoval sklenitev takšne pogodbe. Realnost življenja je taka, da je smiselno imeti urejene stvari, ki jih lahko uredimo. Mednje spadata predporočna pogodba in oporoka.

    Uršula Cetinski, publicistka

    Uršula Cetinski
    Uršula Cetinski

    Naše gledališče Komedija vsak mesec uprizori nekaj predstav v prečudoviti zagrebški baročni palači Dverce. Igramo Prevzetnost in pristranost po viktorijanskem romanu Jane Austen. Vsako predstavo lahko obišče le štirideset gledalcev, ki spremljajo naše fenomenalne igralce po različnih salonih tega čarobnega poslopja. Okoli te predstave je v Zagrebu totalen cirkus, saj vse vstopnice poidejo štiri minute po tem, ko jih spustimo v prodajo. Jane Austen je bila ena izmed prvih žensk, ki je sploh zahtevala, da se zakonska zveza sklene zaradi ljubezni, sicer pa je bilo vsem kristalno jasno, da je poroka poslovna transakcija. Zato je predporočna pogodba pametna poteza. Če bi jo sklenila, bi v njej zaščitila svoje sinje modro kolo. Da se ga slučajno kdo ne polasti!

    Jadran Lenarčič, znanstveni svetnik Instituta Jožef Stefan

    Jadran Lenarčič
    Jadran Lenarčič

    Podpišeš predporočno pogodbo in potem, namesto da bi vsako leto slavil obletnico poroke, slaviš obletnico podpisa dogovora, kako si boš ob razhodu delil premoženje. Prav zelo po mojem okusu to ni. Štos vidim ravno v tem, da vstopiš v skupno življenje z obilico naivnih predstav, srčnosti in brez vnaprejšnjih kalkulacij. Verjamem, da se najdejo tudi bolj zapletene situacije, povezane, vzemimo, z dedovanjem otrok iz drugega zakona ali kaj takega, vendar je vse to meni precej tuje. V življenju se raje odločam z navdihom, improvizacijo in preprosto na podlagi tega, kam me povleče, zato mi ne bi padlo na pamet, da bi svojemu dekletu, bodoči ženi, razlagal, da jo imam tako zelo rad, da sem se že dogovoril za termin pri notarju, kjer naju čaka fantastična predporočna pogodba.

    Karel Gržan, duhovnik

    Karel Gržan
    Karel Gržan

    Vsaj zame bi bil ta izraz »previdnosti« znamenje nepopolne predanosti v zgodbo ljubezni. Zdi se mi, da s predporočno pogodbo vstopaš v odnos z rezervo, ki duši pristno sproščenost in jemlje moči za premagovanje in razreševanje zagonetk, ko jih postavlja pred nas življenje, da rastemo v odnosu. S poroko se ne moreš »zaparkirati« v cono lagodnosti. Dva se namreč zaznata in pritegneta v dobro priložnost za rast v medsebojnem odnosu. In če imata poosebljeno medsebojno spoštljivost, pravičnost in odgovornost, je to najboljša osnova za duh L/ljubezni, v kateri naj, po nasvetu modrega Hafisa, nenehno poživljata svojo vez z mislijo: »Draga moja, dragi moj, kako sem lahko bolj ljubeč do tebe?«

    Zoran Predin, kantavtor

    Zoran Predin
    Zoran Predin

    Odkrit odnos in čisti računi so pomembni pogoji za uspešen zakon. Vsekakor si je treba pred poroko povedati vse, kar bodoča zakonca zanima iz dotedanjega partnerjevega ljubezenskega življenja in aktualnega ekonomskega statusa. Brez okostnjakov v omarah in fige v žepu, češ, tega partnerici ali partnerju o meni ni treba vedeti. Čez čas tudi največje skrivnosti priplavajo na dan in takrat se zaupanja za nazaj ne da več pokrpati. Tudi oporoki morata zakonca skupaj pravočasno napisati, ne takrat, ko jima bolezen ali količina nabranih medsebojnih zamer onemogočata trezno presojo. Z veseljem bi oba podpisala predporočno pogodbo, če bi jo le imela za kaj.

    Ivana Djilas, ravnateljica SNG Drama Ljubljana

    Ivana Djilas 38.2023 Ljubljana Slovenija [Ivana Djilas,režiserke,Ljubljana,Slovenija]
    Ivana Djilas 38.2023 Ljubljana Slovenija [Ivana Djilas,režiserke,Ljubljana,Slovenija]

    Ne vem, ali bi kdo rad vnaprej podpisal moje kredite, kartice, limite, obroke, kaotično zapravljanje in minuse. Lepo je, ko se ljudje o čem bolj obvladljivem vnaprej zmenijo. Jim kar malo zavidam. Ni večjega ubijalca ljubezni od finančne negotovosti in nenehnega boja za preživetje. Leta pa tudi pripomorejo k privlačnosti takih dogovorov. Po vsem življenju stalnega boja za tistega nekaj imetja, kar sem ga odplačala do sedaj, si vse težje predstavljam, da bi ga lahko kar brez besed predala v skupno prihodnost. Neodvisnost z leti postaja čedalje bolj privlačna. Ampak čisto zares nisem prepričana, da bi bila kadarkoli še pripravljena podpisati poročno pogodbo. To je treba narediti, ko si še mlad in je še vse mogoče.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Predporočne pogodbe

    Moje, tvoje, najino

    Predporočne pogodbe, v Sloveniji jih je za vzorec, so logičen pravni dogovor med partnerjema, pod vprašaj pa postavljajo romantiko.
    Grega Kališnik 20. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Photo
    Nedelo
    Nedelovih sedem

    Kaj je bila najbolj romantična stvar, ki ste jo naredili v življenju?

    Znane Slovence smo vprašali, kaj vse so pripravljeni narediti za ljubezen.
    Agata Rakovec Kurent 14. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Nedelo
    Nedelovih sedem

    Koliko medalj bodo osvojili naše športnice in športniki?

    Nedelovih sedem smo vprašali o tem, ali bodo spremljali OI.
    Agata Rakovec Kurent 9. 2. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
    18. 2. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

    V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
    18. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Veleposlaniki

    Stroka zavrača »trmasto vztrajanje« predsednice republike

    Nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl: Kandidatka za veleposlanico v Zagrebu Ksenija Škrilec ima pravico do vztrajanja pri kandidaturi za veleposlaniški položaj.
    Uroš Esih 19. 2. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Izpuščen iz pripora

    Andrew prvi visoki član kraljeve družine v sodobni zgodovini, ki je bil aretiran

    Andrew Mountbatten-Windsor je že zapustil policijsko postajo po tem, ko so ga zjutraj aretirali zaradi suma kršitve javne funkcije.
    19. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več

    Več iz teme

    Nedelovih sedempredporočna pogodbapartnerski odnosi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Tragedija v gorah

    Seznam očitkov plezalcu, ki naj bi na gori pustil umreti svoje dekle

    Sojenje je vzbudilo veliko zanimanja ne le v laični javnosti, pač pa tudi v alpinističnih krogih po vsem svetu.
    Anja Intihar 20. 2. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prometna nesreča

    Obtoženi Ukrajinec priznal krivdo za smrtno prometno nesrečo pri Tepanju

    Tožilstvo mu očita neprilagojeno hitrost in uporabo mobilnega telefona, saj naj bi med vožnjo spremljal spletne vsebine in zato ni pravočasno zaznal zastoja.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Afera Epstein

    Kaj pomeni aretacija Andrewa za ugled kraljeve družine?

    Kralj Karel III. se distancira od brata, a škoda je že narejena.
    20. 2. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Predporočne pogodbe

    Moje, tvoje, najino

    Predporočne pogodbe, v Sloveniji jih je za vzorec, so logičen pravni dogovor med partnerjema, pod vprašaj pa postavljajo romantiko.
    Grega Kališnik 20. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Afera Epstein

    Kaj pomeni aretacija Andrewa za ugled kraljeve družine?

    Kralj Karel III. se distancira od brata, a škoda je že narejena.
    20. 2. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Predporočne pogodbe

    Moje, tvoje, najino

    Predporočne pogodbe, v Sloveniji jih je za vzorec, so logičen pravni dogovor med partnerjema, pod vprašaj pa postavljajo romantiko.
    Grega Kališnik 20. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo