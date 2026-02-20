Sklenitev zakonske zveze je vedno tudi tveganje

Kozma Ahačič, jezikoslovec

Nikoli nisem imel toliko premoženja, da bi o tem sploh resno razmišljal. Verjetno je predporočna pogodba smiselna pri ljudeh, kjer bi lahko neurejene finančne zadeve vplivale tudi na druge ali ogrozile širši krog ljudi. Sicer pa jo razumem kot nehote izražen znak nezaupanja, kar ni ravno najboljši uvod v zakon. Zakon je namreč vedno tudi tveganje in bi moral biti predvsem posledica ljubezni, ne finančnega izračuna.

Kar nekaj časa sem delala kot odvetnica in v moji pisarni se je znašlo lepo število parov, ki so se želeli razvezati. Takrat sem si želela, da bi imeli uzakonjeno predporočno pogodbo, saj bi se s tem lahko izognili večini (bolečih) vprašanj, ki nastanejo ob razvezi. Tudi po tem, ko je bila leta 2019 predporočna pogodba urejena v zakonu, ni bilo veliko primerov, lani jih je bilo v vsem letu sklenjenih 178.

Odgovor na vaše vprašanje je da. Morda ni vedno smiselna pri ljudeh, ki vstopajo v življenje in začnejo skupaj tako rekoč iz nič, a kadar gre za drugačne razmere, vam bo vsak odvetnik svetoval sklenitev takšne pogodbe. Realnost življenja je taka, da je smiselno imeti urejene stvari, ki jih lahko uredimo. Mednje spadata predporočna pogodba in oporoka.

Naše gledališče Komedija vsak mesec uprizori nekaj predstav v prečudoviti zagrebški baročni palači Dverce. Igramo Prevzetnost in pristranost po viktorijanskem romanu Jane Austen. Vsako predstavo lahko obišče le štirideset gledalcev, ki spremljajo naše fenomenalne igralce po različnih salonih tega čarobnega poslopja. Okoli te predstave je v Zagrebu totalen cirkus, saj vse vstopnice poidejo štiri minute po tem, ko jih spustimo v prodajo. Jane Austen je bila ena izmed prvih žensk, ki je sploh zahtevala, da se zakonska zveza sklene zaradi ljubezni, sicer pa je bilo vsem kristalno jasno, da je poroka poslovna transakcija. Zato je predporočna pogodba pametna poteza. Če bi jo sklenila, bi v njej zaščitila svoje sinje modro kolo. Da se ga slučajno kdo ne polasti!

Podpišeš predporočno pogodbo in potem, namesto da bi vsako leto slavil obletnico poroke, slaviš obletnico podpisa dogovora, kako si boš ob razhodu delil premoženje. Prav zelo po mojem okusu to ni. Štos vidim ravno v tem, da vstopiš v skupno življenje z obilico naivnih predstav, srčnosti in brez vnaprejšnjih kalkulacij. Verjamem, da se najdejo tudi bolj zapletene situacije, povezane, vzemimo, z dedovanjem otrok iz drugega zakona ali kaj takega, vendar je vse to meni precej tuje. V življenju se raje odločam z navdihom, improvizacijo in preprosto na podlagi tega, kam me povleče, zato mi ne bi padlo na pamet, da bi svojemu dekletu, bodoči ženi, razlagal, da jo imam tako zelo rad, da sem se že dogovoril za termin pri notarju, kjer naju čaka fantastična predporočna pogodba.

Vsaj zame bi bil ta izraz »previdnosti« znamenje nepopolne predanosti v zgodbo ljubezni. Zdi se mi, da s predporočno pogodbo vstopaš v odnos z rezervo, ki duši pristno sproščenost in jemlje moči za premagovanje in razreševanje zagonetk, ko jih postavlja pred nas življenje, da rastemo v odnosu. S poroko se ne moreš »zaparkirati« v cono lagodnosti. Dva se namreč zaznata in pritegneta v dobro priložnost za rast v medsebojnem odnosu. In če imata poosebljeno medsebojno spoštljivost, pravičnost in odgovornost, je to najboljša osnova za duh L/ljubezni, v kateri naj, po nasvetu modrega Hafisa, nenehno poživljata svojo vez z mislijo: »Draga moja, dragi moj, kako sem lahko bolj ljubeč do tebe?«

Odkrit odnos in čisti računi so pomembni pogoji za uspešen zakon. Vsekakor si je treba pred poroko povedati vse, kar bodoča zakonca zanima iz dotedanjega partnerjevega ljubezenskega življenja in aktualnega ekonomskega statusa. Brez okostnjakov v omarah in fige v žepu, češ, tega partnerici ali partnerju o meni ni treba vedeti. Čez čas tudi največje skrivnosti priplavajo na dan in takrat se zaupanja za nazaj ne da več pokrpati. Tudi oporoki morata zakonca skupaj pravočasno napisati, ne takrat, ko jima bolezen ali količina nabranih medsebojnih zamer onemogočata trezno presojo. Z veseljem bi oba podpisala predporočno pogodbo, če bi jo le imela za kaj.

Ne vem, ali bi kdo rad vnaprej podpisal moje kredite, kartice, limite, obroke, kaotično zapravljanje in minuse. Lepo je, ko se ljudje o čem bolj obvladljivem vnaprej zmenijo. Jim kar malo zavidam. Ni večjega ubijalca ljubezni od finančne negotovosti in nenehnega boja za preživetje. Leta pa tudi pripomorejo k privlačnosti takih dogovorov. Po vsem življenju stalnega boja za tistega nekaj imetja, kar sem ga odplačala do sedaj, si vse težje predstavljam, da bi ga lahko kar brez besed predala v skupno prihodnost. Neodvisnost z leti postaja čedalje bolj privlačna. Ampak čisto zares nisem prepričana, da bi bila kadarkoli še pripravljena podpisati poročno pogodbo. To je treba narediti, ko si še mlad in je še vse mogoče.