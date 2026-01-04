Le 421 lastnikov poseduje polovico zasebnih podeželskih zemljišč

Škotska je velika približno za štiri Slovenije, ima slabih trikrat več prebivalcev in trikrat manjšo pokritost površja z gozdom. Poleg tega ima enega najbolj koncentriranih vzorcev lastništva zemljišč na svetu. O tem, zakaj je to slabo in kako se trudijo spremeniti razmere, ki so posledica stoletij razvoja v radikalno drugačni smeri, kot smo jo imeli pri nas, smo se pogovarjali z zgodovinarjem dr. Joshem Doblom, vodjem oddelka za politiko in zagovorništvo organizacije Community Land Scotland in predavateljem na univerzi v Edinburgu.

Kdo so največji zasebni lastniki zemljišč na Škotskem?

Največji lastnik je danski milijarder Anders Holch Povlsen, ki ima v lasti 88.406 hektarjev zemljišč [884 kvadratnih kilometrov, kar je več kot trikrat večja površina od ljubljanske občine, največja slovenska občina Kočevje pa ima površino 556 kvadratnih kilometrov].