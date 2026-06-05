Tudi tam spodaj se vzpenja skrajna desnica

Skrajno desna stranka En narod po raziskavah javnega mnenja ogroža tradicionalni politični duopol na celini, ki je hkrati država.

Avstralija je skupaj z Novo Zelandijo nekakšen otok zahodne civilizacije na čisto drugem koncu sveta, zato ni presenetljivo, da v deželi tam spodaj, kot ji pravijo nekdanji kolonialni gospodarji Britanci, opažajo podobne trende kot v kulturno najbolj sorodnih okoljih. V politiki zahodnih držav je eden najbolj skrb vzbujajočih trendov gotovo rast skrajne desnice. V Avstraliji je njena predstavnica stranka s povednim imenom En narod Pauline Hanson. Od lanskega poletja doživlja izjemno rast priljubljenosti in je v nekaterih raziskavah v prejšnjem mesecu dohitela ali celo prehitela vodilno vladno stranko laburiste. Kot druge države, katerih politika se je oblikovala po zgledu britanske, ima Avstralija dvostrankarski politični sistem. Strank, tudi v parlamentu, je podobno kot v Veliki ...