Skrajni čas za nepotrošniški življenjski slog

Gandijeva misel Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu je lahko dobro izhodišče tudi za posameznikov odnos do varovanja našega planeta. Zaradi netrajnostne potrošnje, ki izčrpava naravne vire in uničuje okolje, so razmere vse bolj kritične, pa naj gre za okoljske spremembe, kopičenje odpadkov, prehranske probleme ali izginjanje biotske raznovrstnosti. Premiki na bolje so mogoči le s trajnostnim načinom življenja, za to pa so nujne tudi spremembe potrošniških navad. Dobra novica je, da se tudi slovenski potrošniki nakupov lotevajo bolj ozaveščeno in preudarno. Ideje za odgovornejše ravnanje ponuja med drugim Vodnik po trajnostni potrošnji. Kdor ne ve, kakšno sled pušča v svetu, pa lahko to preveri s kalkulatorjem ogljičnega odtisa na spletni strani Umanotere.