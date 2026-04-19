Skrivnost najboljšega evropskega viskija z Viča

Pred kratkim je odjeknila novica, da je sloviti pisec in ocenjevalec viskijev Jim Murray viski iz mikrodestilarne Broken Bones na koncu ljubljanskega Viča razglasil za najboljšega v celinski Evropi in šestega najboljšega na svetu. Podelil mu je kar 97 točk, pri čemer je treba poudariti, da še noben viski ni dobil ocene, višje od 97,5. Kaj je skrivnost viskija, ki je pometel z evropsko konkurenco? »To je vprašanje za Jima Murraya, ne za nas. On bi moral povedati, kaj mu je bilo tako všeč,« v mikrodestilarni Broken Bones, kjer diši po ječmenovem sladu, odgovori njena vodja prodaje in soustanoviteljica Polona Preskar. Dlje ko se pogovarjamo, bolj očitno postaja, da pri izdelavi viskija še zdaleč ne more biti ključna ena sama stvar, pač pa dolga vrsta odločitev o vsem mogočem – od izbora ...