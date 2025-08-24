Slaba novica z vzhoda

Nespreminjanje meja ni kategorija mednarodnega prava z dolgo zgodovino. V preteklosti so se meje redno spreminjale, večinoma s silo. Kam je to privedlo, se je najbolj jasno pokazalo z dvema svetovnima vojnama v 20. stoletju, ki sta bili najbolj uničujoči na naši celini, Evropi. Čeprav je bila veliko bolj krvava druga, so se meje v Evropi res drastično spremenile po prvi, ki je prinesla konec dveh narodno najbolj pisanih evropskih imperijev, avstro-ogrskega in ruskega.

Da bi v prihodnosti preprečili podobna prelivanja krvi, so po drugi svetovni vojni ustanovili Organizacijo združenih narodov. Četrta alineja drugega člena njene ustanovne listine določa, da se članice »v mednarodnih odnosih vzdržujejo groženj s silo ali uporabe sile zoper ozemeljsko celovitost ali politično neodvisnost katerekoli države ali drugega tovrstnega ravnanja, ki ni skladno s cilji Organizacije združenih narodov«. Člen je v skladu z značilnostmi prava, ki je vse prej kot eksaktna veda, dovolj ohlapen, da omogoča različne razlage. Vendar je obveljalo, da to pomeni, da je meje med državami nesprejemljivo spreminjati s silo.

Do konca hladne vojne so meje v Evropi dejansko ostale nespremenjene. Potem se je, s padcem berlinskega zidu, začelo. Z združitvijo Zahodne in Vzhodne Nemčije je ena meja padla, nastala pa je vrsta novih. Ločili sta se Češka in Slovaška, iz Jugoslavije je nastalo sedem držav, ena, Kosovo, sicer še ni nesporno samostojna, evropski del Sovjetske zveze je razpadel na sedem držav oziroma, če k Evropi štejemo Armenijo, Azerbajdžan in Gruzijo, na deset. Malo glasov je manjkalo, da se ne bi med samostojne države po referendumu leta 2014 vpisala Škotska. Osamosvojitvene težnje imajo še kje, omenimo samo Katalonijo v Španiji, Flandrijo v Belgiji in tu čisto blizu Republiko Srbsko v Bosni in Hercegovini.

Še naši stari starši in starši – številni so še vedno živi – so na lastni koži čutili, kako je bilo, ko so si Slovenijo tri sosede nazadnje, ne pa nujno tudi zadnjič, razkosale. Gorazd Utenkar

Vendar so vse nove meje, mirno ali krvavo, nastale v specifičnih okoliščinah. Nobena meja v Evropi se ni spremenila tako, da bi ena država napadla drugo in novo mejo zarisala z vojsko. To se je spremenilo leta 2014 in še bolj jasno po letu 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino. Še zdaleč ni jasno, kako se bo ta najbolj krvava vojna v zadnjih osmih desetletjih v Evropi zaključila. Vendar kaže, da bosta Ukrajina in mednarodna skupnost na koncu morali priznati, da je mogoče meje tudi v 21. stoletju tudi v Evropi spreminjati po receptu minulih stoletij, s silo. Ne glede na tako imenovani memorandum o varnostnih zagotovilih iz Budimpešte, s katerim so Ukrajini v zameno za odpoved od Sovjetske zveze podedovanemu jedrskemu orožju leta 1994 Rusija, ZDA in Velika Britanija dodatno zagotovile nedotakljivost meja.

To je posebno za majhne države in narode skrajno slaba novica. Pa mednje Ukrajina in Ukrajinci sploh ne spadajo – pred dobrim desetletjem, ko je bila država še v enem kosu, je bila velika za več kot 30 Slovenij, Ukrajincev pa je po svetu več kot 45 milijonov in so drugi največji slovanski narod. Med majhne narode, ene najmanjših z lastno državo, kar s patološkim mnenjem o lastni veličini in pomembnosti pogosto spregledamo, namreč spadamo Slovenci.

Zato je težko razumeti, kako je tukaj mogoče najti vse polno razumevanja in celo občudovanja tega, kar v Ukrajini počnejo Rusi. Še naši stari starši in starši – številni so še vedno živi – so na lastni koži čutili, kako je bilo, ko so si Slovenijo tri sosede nazadnje, ne pa nujno tudi zadnjič, razkosale. Ker se iz zgodovine ne naučimo ničesar, se pogosto ponavlja. Kot je ugotavljal Karl Marx, je med ponovitvami tudi tragična.