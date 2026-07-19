Slava pride in gre, odnos z ljudmi pa ostane

Ko je Zdravko Čolić v začetku sedemdesetih let stopil na samostojno glasbeno pot, si ni mogel predstavljati, da bo njegove pesmi več kot pol stoletja pozneje prepevala že tretja generacija poslušalcev. Sarajevčan, ki je v mladosti nihal med športom in glasbo, je že pol stoletja eden najbolj prepoznavnih pevcev prostora nekdanje Jugoslavije. Pravi, da je skrivnost njegove dolgoživosti v tem, da podpore občinstva nikoli ne jemlje za samoumevno. V mladosti ste se ukvarjali z atletiko, s sprintom in skokom v daljino. Na nekem tekmovanju ste osvojili drugo mesto, takoj za svojim vrstnikom Nenadom Stekićem, ki velja za enega najboljših atletov v zgodovini Jugoslavije, nekoč je bil evropski rekorder v skoku v daljino s 8,45 m. Na dan objave tega intervjuja bo minilo natanko pet let od njegove ...