Slavje Marjete Grošelj, Senidah in Sari Valenci

Kje ima moda prostor danes? V resnih časopisih in revijah je je vse manj, oživlja se na družbenih omrežjih in blogih, a modna zgodba je danes vse bolj razdrobljena in razpršena, zato se je Gianna Apostolski pred šestimi leti odločila, da zbere vse modne ustvarjalce na enem mestu in jim podeli priznanja, ki si jih zaslužijo. Hkrati je dogodek oživil nekdanjo modno-umetniško sceno, saj so se v prostorih in na terasi hotela Kempinski Adriatic v Savudriji srečali modni ustvarjalci iz vseh držav nekdanje Jugoslavije. »Nekoč smo živeli v eni državi, ustvarjali smo skupaj, zakaj bi zdaj ustvarjali vsak zase?« pravi Gianna Apostolski. »Za modno industrijo je vedno dobro in navdihujoče, da hrvaški modni ustvarjalci izvedo, kaj se dogaja v Sloveniji, in da se na enem mestu srečajo najvidnejši ustvarjalci iz Skopja, Sarajeva, Srbije …«

Letos sta ustanovitelja My Global Fashion Award s partnerjem Dujem Bašićem iz Splita dogodek preselila bliže Sloveniji, v ambient hotela Kempinski Adriatic. Ob velikem bazenu z mizami z belimi prti so se pred osmo zvečer zbirali gostje, nekateri v večernih toaletah, drugi v drznih avantgardnih kreacijah, kot obe naši nagrajeni oblikovalki Marjeta Grošelj in Sari Valenci.

V modi, ki se vrtoglavo spreminja, so bile torbe Marjete Grošelj vedno v duhu časa, trendov, a hkrati so ohranile samosvojost, svojstven podpis. FOTO: Damira Kalajzić

Vulkan ustvarjalnosti, ki je nenehno aktiven

Dobitnike regionalnih nagrad je izbirala strokovna žirija, v kateri so bili eden največjih hrvaških poznavalcev filmske in modne scene Nenad Korkut, umetniški direktor Beograjskega tedna mode Nenad Radujević, vplivnica in blogerka Maria Hudolin iz Sarajeva, ki živi v Skopju, in slovenski stilist, umetniški vodja nekdanjega Mercedes-Benz Fashion Weeka v Ljubljani Sašo Radovič. Tokrat so podelili kar petnajst nagrad za vrhunske dosežke na modnem področju in v industriji lifestyla.

Na podelitvi, ki jo je živahno in duhovito povezovala pevka Ida Prester, je nagrado za življenjsko delo iz rok Nenada Korkuta prejela Loredana Bahorić, veliko ime hrvaške modne scene, ustanoviteljica blagovne znamke Charlie Design in prva hrvaška modna ustvarjalka, ki je nedavno dobila obsežno monografijo, v kateri je 35 let njenega dela.

Iz rok Saša Radoviča je nagrado za doprinos modi prejela slovenska oblikovalka Marjeta Grošelj, ki svoje unikatne torbe in modne dodatke oblikuje že sedeminpetdeset let. »Njene torbice so ikonične, predmeti poželenje, je ob podelitvi nagrade rekel Radovič. »Marjeta Grošelj je zame vulkan ustvarjalnosti, ki je nenehno aktiven.«

V modi, ki se vrtoglavo spreminja, so bile njene torbe vedno v duhu časa, trendov, a hkrati so ohranile samosvojost, svojstven podpis. So kot umetniški kosi ali nekakšni objekti poželenja. Marjeta Grošelj sama zase skoraj sramežjivo pravi, da ne zna z besedami: »Vse, kar želim povedati, povem že s svojimi torbicami. A če že hočete, je moj navdih to, da me zanima vse, da sem nenehno na preži, da berem, spremljam stvari, da sem radovedna ... Če rečem preprosto, v sebi se počutim mlada, rada sem obkrožena z mladimi ustvarjalnimi ljudmi,« je povedala po prejemu nagrade.

V vsem, kar se dogaja zdaj, ne vidim nič pozitivnega. To ni dobro ne za profesionalne modele, ne za agencije, ne za vizažiste, ne za fotografe. Kot da je postalo dovolj, da si določena oseba sposodi oblačila, se poslika in to je to. Loredana Bahorić

Za najboljšega oblikovalca ženskih oblačil je žirija izbrala Igorja Todorovića, ki se je s svojo kolekcijo v belem Bella predstavil na humanitarni modni reviji prvi dan modnega dogodka. Za ikono stila je žirija razglasila pevko Tijano Dapčević, najboljši zvezdniški stil leta ima po mnenju žirije glasbenica Senidah, najboljši stilist je postal Petar Trbović, model leta Leonarda Zeba, najboljša oblikovalka modnih dodatkov Marija Perić, oblikovalka torbic My Lovely Bags, vizažistka leta je Simona Antonović, najboljši oblikovalec pričeske pa makedonski frizer Daniel Nikolovski.

Najboljša fotografinja leta je postala Karmen Poznić, nagrado za vzhajajočo zvezdo modnega oblikovanja pa je prejela slovenska oblikovalka in stilistka, ki ustvarja pod blagovno znamko Sari Valenci. »Sari Valenci je tisto, čemur rečemo novi val,« je rekel Sašo Radovič, ki jo je kot kreativni vodja Mercedez-Benz Fashion Weeka prepoznal že leta 2015, med drugim ji je žirija podelila nagrado MBFWLJ. Pred leti je v Los Angelesu študijsko prakso opravljala pri modnem oblikovalcu Jeremyju Scottu in med drugim spoznala Rihanno in Katy Perry, je tudi dobitnica modne nagrade elle. Vizualna umetnica in glasbenica Kukla Kešerović je v intervjuju z Ulo Furlan nekoč rekla, da se v kreacijah Sari Valenci počuti, »kot da živi v metropoli in je del nečesa sodobnega, včasih celo futurističnega«.

Zanimivo, da Sari Valenci največ sodeluje prav z glasbeno performerko in pevko Senidah, ki jo je žirija prepoznala kot ikono stila na področju glasbene scene. Ravno v tem času, 2. junija, je bila Senidah na velikem glasbenem dogodku Red Bull Sound Clash, kjer je v kreaciji Sari Valenci nastopila v glasbenem dialogu z Lepo Breno.

Sari Valenci je pred leti v Los Angelesu študijsko prakso opravljala pri modnem oblikovalcu Jeremyju Scottu in med drugim spoznala Rihanno in Katy Perry. FOTO: Damira Kalajzić

Brez instagrama in tiktoka ne gre

Nagrado za vplivnico leta je letos dobila Ella Dvornik, hčerka pri nas bolj poznanega funk glasbenika Dina Dvornika, ki se je po izletu v glasbo vrgla v blogerske vode. Njen blog I am Ella je bil pred leti na britanskih lestvicah najboljših modnih blogov z vsega sveta, bila pa je tudi letošnji obraz kampanje My Global Fashion Awards. »Ne smemo podcenjevati dela, ki ga opravljajo vplivneži, to ni samo fotografiranje. Če bi se zrušile mreže, kot sta instagram ali tiktok, polovica ljudi v tem poslu ne bi mogla več živeti,« pravi Gianna Apostolski.

Kaj se torej dogaja z modo, ki se je vedno odzivala na družbene spremembe, modo, kakršno smo poznali pred desetletji, ko so jo dejansko krojila velika modna imena, modne kritičarke in urednice? Modne trende zdaj diktirajo vplivneži in vplivnice, televizijske oddaje, serije ali glasbenice, ki so hkrati modne ikone.

Žirija My Global Fashion Awards: Nenad Korkut, Maria Hudolin, Saso Radovič in Nenad Radujević FOTO: MGF

»Vem, kaj pomeni ustvarjati v obdobju, ko je imela moda svoje mesto v družbi in gospodarstvu. V Zagrebu so bili nekoč vsaj trije večji modni dogodki, na katerih se je lahko predstavilo vsaj petnajst domačih oblikovalcev s svojimi kolekcijami. Zdaj oblikovalci nimajo več prave platforme. Že zaradi vzpona nizkocenovnih blagovnih znamk, zdaj pa tudi zaradi trenda vplivnežev,« je razmišljala dobitnica nagrade za življenjsko delo Loredana Bahorić jutro po podelitvi, ko sta s prijateljico Zvono Vucković, enim najbolj uspešnih modelov za starejše, sedeli na zajtrku na terasi hotela Kempinski. »V vsem, kar se dogaja zdaj, ne vidim nič pozitivnega. To ni dobro ne za profesionalne modele, ne za agencije, ne za vizažiste, ne za fotografe. Kot da je postalo dovolj, da si določena oseba sposodi oblačila, se poslika in to je to. Kako naj vam rečem? Meni se zdi čisto lepo, da ta oseba, ki ji pravimo influencerka, pomaga, da določen oblikovalec morda dobi pozornost v nekem drugem krogu ljudi, a v širšem kontekstu v tem ne vidim pravega smisla,« je še dodala.

Lani je nagrade MGF izdelala Rogaška, letos pa lanski nagrajenec Tomislav Janičić (TJ Jewelry), priznani oblikovalec unikat­nega nakita, ki sodeluje s številnimi svetovnimi blagovnimi znamkami. Tokrat je za nagrado izdelal skulpturo, ki ima obliko ženskega telesa.