Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

»Slišim obscen vic in potem si moram izmisliti teorijo, da ga utemeljim, užitek pa je samo v tem, da lahko nato ta obsceni vic uporabim preko teorije,« se je na predstavitvi svoje najnovejše knjige hahljal Slavoj Žižek. Ko poslušaš človeka, ki je na svojem področju tisto, kar je Tadej Pogačar v kolesarstvu, je tako, kot bi skušal pozorno spremljati žogico med partijo namiznega tenisa. Podatki, primeri in primerjave so si rafalno sledili, a na koncu nas je potolažil kar filozof sam: »Nočem dajati odgovorov, samo v dobrem pomenu vas hočem zmesti.«

Zbirka političnih komentarjev Nebesa v razsulu (Heaven in Disorder) je v angleščini izšla že leta 2021, slovenska izdaja pa je bogatejša za dodatno poglavje z naslovom Dobrodošli v dobi paradoksa o lažnivcu. V družbi urednika Cankarjeve založbe Saša Puljarevića, prevajalca knjige Igorja Harba in strokovnega recenzenta dr. Petra Klepca je Slavoj Žižek knjigo predstavil na tiskovni konferenci v Cankarjevem domu, kjer je ugotavljal, kako se je svet spremenil v zadnjih nekaj letih, in se lotil številnih žgočih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih parlamentarnih volitev.