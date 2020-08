FOTO:Slepi maneken živi sto na uro

Kaj mislite, da bi vas lahko povezovalo z zvezdniki, kot so Warren Beatty, George Clooney, Hugh Grant? Okej, to so lepi moški, za kakršnega veljate tudi vi, ampak merim na nekaj drugega …Predvidevam, da so vsi 50 plus, v tej skupini bom čez nekaj dni tudi jaz. To je prvo, na kar pomislim, nisem pa prepričan, da vem, kam merite.Pred meseci ste na Instagramu izstrelili, da boste foter, kar se bo zgodilo približno tri mesece po tej nedelji, ko praznujete izrazito okroglo obletnico.Zdaj mi je jasno, kaj je mišljeno z naštetimi možaki. Očitno so tudi ti fantje, gospodje, po petdesetem letu imeli prvega otroka. Ja, okrogla je tu, ...