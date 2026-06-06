Slivovka ni dekla politične zgodovine

Globlje ko sem se potapljal vanjo, bolj sem postajal prepričan, da je imela slivovka zelo posebno vlogo v jugoslovanski družbi, pravi Jernej Mlekuž.

Kabinet Jerneja Mlekuža je točno tak, kot se spodobi za raziskovalca slivovke: kupi knjig, med njimi pa dober ducat steklenic, zapečatenih in načetih, prozornih in rumenkastih, brendiranih in domačih. Večina jih počiva na tisti knjižni polici, ki se skriva za njegovim hrbtom, kadar sedi pred službenim računalnikom. Mlekuž je pameten človek, njegov stol ima vrtljiva kolesa. Sogovornikov, ki zamujajo na intervjuje, nikoli ne izpostavljam javno, ampak tokrat bom naredil izjemo. Pa ne zato, ker bi se mi dr. Mlekuž posebej zameril. Ravno nasprotno. Njegov ne-prihod na intervju je bil sila konceptualen. Prejšnji večer je v Atriju ZRC SAZU predstavljal svojo novo knjigo Bratstvo in slivovka, v kateri je opisal zgodovino Jugoslavije iz nadvse neobičajnega zornega kota: iz šilca slivovke. Ko sva ...