Slovenca s svetovnim kolesarskim podvigom

V lepo bero naših športnih presežkov lahko dodamo nov, zelo ekstremen podvig. Sredi letošnjega februarja sta se vsestranska vzdržljivostna športnica Rea Kolbl ter turni smučar in gorski kolesar Andraž Istenič s kolesi povzpela na 6770 metrov visoki Cerro Mercedario v Andih. V Argentini sta si uresničila sanje, da bi se z vrha najvišje gore, ki dopušča tak podvig, spustila vsak s svojim kolesom. Rea je prva ženska, ki se je odpeljala s te gore in sploh prva ženska na svetu, ki se je spustila s tako rekordne višine. Ljubitelji ekstremnih preizkušenj so za Reo Kolbl gotovo že slišali. Je štirikratna svetovna prvakinja v 24-urnem oviratlonu, gorska tekačica, cestna in gorska kolesarka in trenerka, ki se je zadnji dve leti vrgla v tekmovalno turno smučanje. »Vedno mi je bilo všeč, kadar je bila v igri vzdržljivost,« pravi simpatična trdoživa športnica.