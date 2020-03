FOTO:Slovenci še vedno ne vedo, da tudi ženske igrajo nogomet

Šport je ogledalo družbe, nič drugače ni pri odnosu do žensk, za katere na prvih olimpijskih igrah moderne dobe leta 1896 v Atenah še ni bilo prostora. Na zadnjih poletnih igrah v Riu leta 2016 je bilo 45 odstotkov od 11.238 nastopajočih žensk, letos bo v Tokiu ženski delež znašal 48,8 odstotka. Mednarodni olimpijski komite je uvedel tudi možnost, da ima lahko vsaka država na slavnostnem odprtju dve zastavonoši, po enega športnika in športnico.Olimpijsko gibanje je v teh pogledih že doseglo ravnovesje med spoloma, ki sta po statistikah tudi vse bolj izenačena pri denarnih nagradah, pred dvema letoma so bile v 83 odstotkih ...