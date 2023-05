Slovenci smo dobili nov krajinski park

V nadaljevanju preberite:

Po zaslugi posameznikov in naravovarstvenih združenj smo to pomlad dobili Krajinski park Češeniške in Prevojske gmajne. Obsega dobrih 411 hektarov v Ljubljanski kotlini, vzhodno od Radomelj. Zdaj zaščitenemu območju je še med letoma 2001 in 2012 grozilo opustošenje, saj je bilo takrat kljub strokovnim pomislekom uradno zazidljivo. Z dvema iz kopice pobudnikov, domačinoma Špelo Kaplja in Branetom Murkom, smo se sprehodili po poučni poti Blata Mlake. Na njej vidimo zadnjo prosto tekočo reko v celinski Sloveniji, tam rastoča družina dreves pa je zadnji sklenjen gozd v nižinskem svetu naše dežele.