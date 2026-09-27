Slovenci vse bolj čutimo pretrese na svetovnih trgih

Dizel je v Sloveniji presegel psihološko mejo dveh evrov. Od 22. septembra liter na bencinskih servisih zunaj avtocest stane 2,012 evra, kar pomeni 100,60 evra za 50-litrski rezervoar. Še v začetku meseca je bil liter občutno cenejši. Dražita se tudi bencin in kurilno olje, višje so povprečne cene električne energije in zemeljskega plina za gospodinjstva. Podražitev prihaja v času, ko številni konflikti in geopolitične napetosti povečujejo negotovost na energetskih trgih, pred Evropo pa je zima, ko poraba energije praviloma naraste. Medtem ko koalicija poudarja, da rast cen narekujejo razmere na svetovnih trgih in da država njihove posledice blaži z razpoložljivimi ukrepi, opozicija opozarja, da vlada ne naredi dovolj za razbremenitev gospodinjstev. Kaj pa poreče stroka? Kot pravi ...