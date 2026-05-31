Slovenija doživlja kolesarski razcvet

Slovenija je v zadnjem desetletju s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev doživela pravi kolesarski razcvet. Gradnja kolesarskih omrežij se je iz nekdanjih lokalnih, nepovezanih projektov prelevila v strateško, sistemsko gradnjo državnih, regionalnih in lokalnih kolesarskih hrbtenic. Glavni cilj te politike ni le turizem, temveč spodbujanje trajnostne mobilnosti za vsakodnevne migracije v službo, šolo in po opravkih, izboljšanje prometne varnosti ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Podatki z novozgrajenih odsekov in statistika kolesarskih števcev dokazujejo, da so prebivalci to infrastrukturo vzeli povsem za svojo.

Več kot 500 kilometrov

Kolesarska slika se je tako v zadnjih letih močno spremenila, saj je ta infrastruktura doživela največji razvoj v svoji zgodovini. Od Koroške do Savinjske doline, od Posavja do Primorske, Gorenjske in v notranjosti naše dežele je nastala cela mreža novih povezav, marsikje pa so nekdanje nevarne regionalne ceste prvič dobile ločene površine za kolesarje. Gre za infrastrukturni val, ki ni vplival zgolj na promet, ampak tudi na turizem, gospodarstvo, zdravje prebivalstva in vsakodnevne navade ljudi. Prav zato številni strokovnjaki poudarjajo, da imajo kolesarske steze bistveno širši pomen od same rekreacije.

Kolesarske poti, fizično ločene od cestišča, so predvsem varnejše. FOTO: Dejan Javornik

Finančni vložki, ki jih je podprla Evropska unija, so impresivni. V preteklem finančnem obdobju je bilo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 za razvoj kolesarskih poti namenjenih približno 132 milijonov evrov evropskih sredstev. S temi sredstvi (predvsem iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj) je državi uspelo zgraditi več kot 500 kilometrov kolesarskih povezav. Samo v enem izmed investicijskih vrhuncev leta 2021 je bilo v enem zamahu potrjenih 29 projektov v skupni dolžini več kot 228 kilometrov.

Ta investicijski zagon se v aktualnem finančnem obdobju 2021–2027 še stopnjuje. Za področje trajnostne mobilnosti je zdaj na voljo več kot 165 milijonov evrov evropskih sredstev. Ta paket prinaša celovit nabor ukrepov, ki poleg urejanja površin za pešce in digitalizacije na področju upravljanja mobilnosti levji delež namenja prav razvoju novih kolesarskih povezav.

Projekti so že v polnem teku: v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) sta bila izvedena že dva poziva za mestne občine, kar lepo število projektov pa je že v fazi izvajanja. Tudi dogovori za razvoj regij (DRR) so podpisani, vloge za sofinanciranje pa so v zaključni fazi priprave. Na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR UTM) so že izdani prvi sklepi o izboru projektov iz prvega roka za odpiranje, pri čemer okvirna višina razpisanih sredstev znaša skoraj 50 milijonov evrov iz kohezijskega dela ter dodatnih 32 milijonov evrov iz podnebnega sklada. Koriščenje teh sredstev bo mogoče vse do proračunskega leta 2029.

Od opuščene proge do turistične uspešnice

Dolga leta je bila vožnja s kolesom med slovenskimi kraji pogosto nevarna. Številni kolesarji so bili prisiljeni voziti po ozkih regionalnih cestah brez odstavnega pasu, ob težkem tovornem prometu in avtomobilih. Zlasti je bilo to nevarno za mlajše udeležence cestnega prometa. Posebno nevarne so bile povezave med kraji, kjer so ljudje sicer želeli uporabljati kolo za vsakodnevne opravke, a infrastruktura za to preprosto ni obstajala ali pa je bila z vidika varnosti še vedno precej pomanjkljiva. Prav zato stroka poudarja, da je najpomembnejši učinek novih kolesarskih povezav povečanje prometne varnosti ter boljša povezljivost naselij.

Ko je kolesar fizično ločen od avtomobilskega prometa, se tveganje za nesreče bistveno zmanjša in, roko na srce, tudi užitek ob vrtenju pedalov je povsem drugačen. Številni starši danes otrokom dovolijo samostojno vožnjo po odsekih, kjer je urejena ločena kolesarska infrastruktura, medtem ko bi bila vožnja po regionalni cesti brez steze zanje nesprejemljiva. Prav to je še posebno pomembno za mlajše generacije. Strokovnjaki za trajnostno mobilnost že dolgo opozarjajo, da se prometne navade oblikujejo zgodaj. Če otroci in mladostniki odraščajo v okolju, kjer lahko varno kolesarijo do šole, trgovine ali športnih aktivnosti, obstaja precej večja verjetnost, da bodo kolesarjenje tudi kasneje sprejeli kot normalen del vsakdanjega življenja. Gre torej za dolgoročno naložbo v bolj zdravo in trajnostno usmerjeno družbo.

Štrekna navdušuje

Učinki kolesarskih stez so tako precej širši od same prometne politike in prinašajo močan multiplikativni učinek. Redna uporaba kolesa pomeni več gibanja, manj sedečega življenjskega sloga in dolgoročno boljše zdravstveno stanje prebivalstva. Ob tem kolesarjenje zmanjšuje prometne zastoje, emisije toplogrednih plinov in hrup. Številne evropske študije kažejo, da imajo mesta in regije z razvito kolesarsko infrastrukturo nižje stroške zaradi posledic telesne neaktivnosti, manjšo obremenitev cestne infrastrukture in bolj kakovostno urbano okolje. Slovenija se z gradnjo kolesarskih stez, ki so bile sofinancirane z evropskimi sredstvi, vse bolj približuje državam z bogato kolesarsko tradicijo. Pred petnajstimi leti je bilo dnevno kolesarjenje med kraji precejšnja izjema, danes pa se marsikje že oblikujejo pravi regionalni kolesarski koridorji.

Trije ključni mehanizmi Da denar ni bil porabljen naključno, so projekti potekali strukturirano po treh ključnih mehanizmih: • Celostne teritorialne naložbe (CTN): mehanizem, ki ga je vodilo Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), namenjen razvoju trajnostne mobilnosti in urbanih kolesarskih mrež v mestnih občinah. • Dogovori za razvoj regij (DRR): instrument, ki je omogočil regijsko povezovanje in izvajanje večjih, strateških ukrepov neposredno na državnem kolesarskem omrežju. • Javni razpis za ukrepe trajnostne mobilnosti (JR UTM): usmerjen predvsem v manjše, lokalne ukrepe v občinah.

Eden bolj izstopajočih projektov preobrazbe je gotovo Štrekna. Nekdanja opuščena železniška proga med Dravogradom in Velenjem je zdaj ena najbolj prepoznavnih in tudi po videzu ena najprivlačnejših kolesarskih poti v Sloveniji. Skoraj 35 kilometrov dolga asfaltirana trasa vodi skozi predore, mimo nekdanjih železniških objektov in skozi slikovite soteske, pri čemer je večinoma popolnoma ločena od avtomobilskega prometa.

Prav zadnji odsek skozi Hudo luknjo je postal eden tehnično najzahtevnejših projektov v državi. Gradnja 9,5 kilometra dolgega odseka je v osnovi stala skoraj 18 milijonov evrov, po uničujočih poplavah leta 2023 pa je bilo treba tik pred odprtjem dodati še približno 1,8 milijona evrov za nujno sanacijo poškodovanih delov poti. Evropska sredstva so predstavljala dobrih 3,37 milijona evrov. Po podatkih avtomatskega števca DRSI, ki beleži kolesarje na trenutno najbolj privlačnem delu skozi Hudo luknjo, se je tam v letu 2024 peljalo 96.435 kolesarjev, lani pa se je številka v obe smeri ustavila pri 92.634. Gre za izjemen obisk, projektni vodja Aleš Rupreht pa potrjuje, da so številke v skladu s pričakovanji: »Tudi letos pričakujemo obisk, ki se bo približal navedenim številkam.«

Gospodarski zagon

Štrekna pa ni več le lokalna zgodba. V krajih ob poti opažajo opazen porast tujih gostov. Več smo jih minuli sončni konec tedna srečali tudi sami, zlasti iz sosednjih držav, med navdušenimi kolesarji je bil tudi starejši belgijski par. Ker je Štrekna v Dravogradu neposredno povezana z mednarodno Dravsko kolesarsko potjo, je močan magnet. Dravska kolesarska pot gre tudi skozi naše najstarejše slovensko mesto, kjer je prav tako ena od tras (Ptuj–Hajdina–Kidričevo–Majšperk), sofinanciranih z evropskim denarjem. Tjaša z Brezovice pri Ljubljani, ki se je pred dnevi tja z družino odpravila na kolesarski potep, navdušenja ni skrivala. »Veliko smo kolesarili po sosednji Avstriji in se stalno čudili, kako imajo tam lepo urejene kolesarske proge, ločene od cest. Zdaj pa upam, da se bodo tujci počasi čudili nam,« je strnila svoje vtise.

Po urejenih poteh je prijetno in varno kolesariti. FOTO: Dejan Javornik

»Z dodelano kolesarsko ponudbo smo vsekakor zanimivi tudi za tuje obiskovalce. Predvsem tuji turisti, ki so na večdnevnih kolesarskih turah po Dravski poti, radi zavijejo tudi proti Mislinjski dolini in preizkusijo Štrekno,« pravi Rupreht.

Prav tu se kaže ena največjih prednosti takšnih projektov: multiplikativni učinek na lokalno gospodarstvo. Kolesarji ne prinesejo le večjega obiska, ampak ustvarjajo povpraševanje po nastanitvah, gostinski ponudbi, servisih, izposoji koles in vodenih turah. Lokalni ponudniki opažajo porast tako dnevnih gostov kot tistih, ki v regiji prenočijo s primarnim ciljem kolesarjenja. Številni ponudniki svojo ponudbo že prilagajajo kolesarjem s specializiranimi storitvami (shrambe za kolesa, polnilnice za e-kolesa). Po besedah Ruprehta je tu še ogromno neizkoriščenega potenciala, ki ga bodo podjetni posamezniki zagotovo znali unovčiti.

Od Žalca do Rogatca, od Bleda do Krškega

A Štrekna ni osamljen primer lokalnih kolesarskih stez, ki jih je »pomagala zgraditi Evropa«. Po vsej Sloveniji so v zadnjih letih nastajale nove regionalne povezave. Eden največjih projektov je povezava Žalec–Celje–Šentjur–Rogatec. Celotni projekt obsega kar 27,07 kilometra kolesarskih poti (odsek Žalec–Celje meri 11,03 kilometra, odsek Šentjur–Rogatec pa 16,04). Vrednost tega znaša skoraj 15 milijonov evrov, večino sredstev je prispeval Kohezijski sklad. Kot del tega omrežja je nastal tudi odsek Pristava pri Mestinju–Vonarje v dolžini 3,5 kilometra.

Kolesarske steze uporabljajo za prevoz po vsakodnevnih opravkih kakor tudi za resnejšo rekreacijo. FOTO: Dejan Javornik

Na Koroškem so zgradili povezave med Vuzenico, Muto in Gortino. V Posavju razvijajo poti med Krškim in Kostanjevico na Krki, v mestni občini Novo mesto in občini Straža je nastala zvezna kolesarska pot v dolžini 10,8 kilometra (od tega 8,5 kilometra novih kolesarskih povezav), ki je stala 3,8 milijona evrov, od tega je 1,5 milijona prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Na Gorenjskem nastajajo odseki med Bledom in Bohinjem ter se posodablja priljubljena daljinska pot D-2 (Jesenice–Kranjska Gora–Rateče), ki jo letno prevozi od 70.000 do 100.000 kolesarjev. V Posočju so uredili povezave med Bovcem in Čezsočo, na Primorskem med Novo Gorico in Brdi, na Obali pa je na legendarni Parenzani v predoru Šalet letno od 120.000 do 150.000 prehodov. Ponekod gre predvsem za turistične povezave, drugod za dnevne migracije med kraji. Prav ta dvojna funkcija je ena največjih prednosti sodobne kolesarske infrastrukture.

Spremenjen način razmišljanja

V prihodnje ključni poudarek države ostaja na vzpostavljanju strogo sklenjenih, varnih in funkcionalnih kolesarskih omrežij, ki neposredno vplivajo na višjo kakovost bivanja. Največji učinek evropskih sredstev zato verjetno ni le v kilometrih asfalta ali milijonih evrov investicij. Pomembnejša je sprememba razmišljanja. Kolesarske steze niso več razumljene zgolj kot turistični dodatek ali vikend infrastruktura, ampak kot del resnega prometnega sistema. Kot nekaj, kar neposredno vpliva na kakovost življenja, zdravje prebivalcev, prometno varnost in celosten razvoj regij.

V Sloveniji je kolesarjenje tudi po zaslugi vrhunskih kolesarjev postalo domala nacionalni šport in del identitete, z gradnjo sodobne infrastrukture pa ta miselnost končno dobiva realne, oprijemljive temelje v vsakdanjem življenju. Pri tem so evropska sredstva delovala kot ključni pospeševalec, ki je vizijo o trajnostni mobilnosti spremenil v kilometre varnih in prijetnih kolesarskih poti za zdajšnje in prihodnje generacije.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj.