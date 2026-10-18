Enakost spolov: Slovenija je dobra pri denarju in slaba v politiki

Poročilo Svetovnega gospodarskega foruma o globalni razliki med spoloma za leto 2026 (Global Gender Gap Report 2026) razkriva, da je svet, v katerem bomo dosegli globalno enakost spolov, še zelo oddaljena prihodnost. To bi se lahko zgodilo šele čez dobro stoletje.

Poročilo za letošnje leto, ki so ga pripravili že dvajsetič, vključuje 145 gospodarstev, od tega jih 97 sodeluje v vsaki izdaji od leta 2006. Poročilo s tako dolgo tradicijo lahko ponudi verodostojen vpogled v dogajanje na tem področju, žal pa so na podlagi zbranih podatkov izračunali, da bi lahko globalno enakost spolov dosegli šele čez 120 let. Trenutno na svetu namreč ni države, v kateri bi veljala popolna enakost.

Plusi in minusi za Slovenijo

Svetel zgled je Islandija, kjer so že 17. leto zapored izmerili najvišjo stopnjo enakosti spolov (93 odstotkov) in ki ostaja tudi edino gospodarstvo, ki je na tej lestvici preseglo 90 odstotkov.

Najvišje so že tradicionalno skandinavske države. Večno prvi Islandiji sledita Finska (87,2 odstotka) in Norveška (85,7), evropsko prevlado s četrtim mestom prekinja Namibija (84,5), ki ji sledijo Združeno kraljestvo (84,2), Švedska (82,3), Nemčija (81,7) in Irska (81,4).

Islandija že 17 let velja za državo, kjer so moški in ženske najbolj enakovredni. To se kaže tudi v politiki, saj je vodenje države v ženskih rokah. Na fotografiji premierka Kristrun Frostadottir, zunanja ministrica Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ter ministrica za izobraževanje in otroke Inga Saeland. FOTO: Leonhard Foeger/ Reuters

Slovenija v poročilu za leto 2026 dosega skupni indeks enakopravnosti 0,770 (kar pomeni 77 odstotkov zaprte vrzeli med spoloma). S tem rezultatom je zasedla 29. mesto, tik pred Kanado. V naši državi dosegamo popolno enakopravnost v izobraževanju, kjer je vrzel stoodstotno zaprta, visoka je v zdravju in preživetju (97,2 odstotka zaprte vrzeli), tudi v ekonomski participaciji in priložnosti smo visoko (75,8 odstotka zaprte vrzeli). Pri političnem opolnomočenju pa se v naši državi posebej ne izkažemo, saj je zaprte le 35 odstotkov vrzeli. To kaže razmere v političnem prostoru, kjer so ženske slabo zastopane na najvišjih položajih, sploh če se primerjamo z vodilnimi nordijskimi državami.

Le okoli štiri odstotke žensk na svetu živi v gospodarskem okolju, ki jim omogoča skoraj popolno pravno enakost.

Pohvalno pa je, da se naša država po plačni enakopravnosti uvršča v sam vrh držav Evropske unije, saj ima eno najmanjših vrzeli med spoloma in je tako med peterico najboljših. Povsem na vrhu je Luksemburg, edina država, kjer ženske v povprečju zaslužijo celo več kot moški. Sledijo ji Belgija, Romunija in Italija. Najslabše razmere v EU so v Estoniji in Češki, kjer je razlika v plačah več kot 18-odstotna, ter v Avstriji in Nemčiji, kjer presega 17 odstotkov. V svetovnem merilu so najmanjše razlike med spoloma na področju izobraževanja, zdravja in preživetja. Največji izziv pa bo premagati prepad pri vključenosti v gospodarstvo in politiko.

Uvajanje generativne UI pretresa trg delovne sile in pričakovati je, da bodo najbolj ogroženi poklici, v katerih je žensk 57 odstotkov zaposlenih. FOTO: Dokumentacija Dela

Ob trenutnem tempu se ocenjuje, da svet od popolne enakosti spolov na področju političnega opolnomočenja potrebuje še 194 let, na področju gospodarske udeležbe in priložnosti 129 let, na področju izobrazbe pa osem let. Vendar pa je vsako od desetih najbolje uvrščenih gospodarstev na svetu odpravilo vsaj 81 odstotkov razlike med spoloma, pri čemer med najboljšimi prevladujejo evropska gospodarstva, ki predstavljajo kar 70 odstotkov napredne deseterice.

Stagnacija na vrhu

Svetovni gospodarski forum pa navaja nespodbudne novice, povezane z zastopanostjo spolov med vodstvenimi kadri, kjer se uvajanje enakosti ni le upočasnilo, ampak že četrto leto zapored tiči na mestu. Indeks globalne enakosti spolov kaže, da je na vodstvenih položajih zaposlenih za tri odstotke več žensk kot pred desetimi leti, vendar številke ne izražajo pravega napredka. Medtem ko je leta 2020 kazalo, da bomo enakost na vodstvenih položajih dosegli v 50 letih, se je razlika zdaj še poglobila in naj bi jo odpravili šele čez 90 let. Ob vstopu na trg dela je žensk 45 odstotkov delovne sile, na vodilnih položajih pa le okoli 23 odstotkov, piše v poročilu.

Vrzel se povečuje tudi zato, ker ženske štirikrat pogosteje kot moški zaradi starševstva začasno prekinejo karierno pot, kar se jim maščuje ob vrnitvi v delovno okolje. FOTO: Sergey Mironov/Shutterstock

Razlika je najbolj očitna v transportu, gradbeništvu in tehnologiji, kjer se zastopanost žensk v vodstvu podjetij več kot prepolovi. Če pa se jim uspe prebiti bolj proti vrhu, je realno pričakovati, da bodo delale na zelo specifičnih področjih, kot sta upravljanje človeških virov in trženje. Nasprotno pa ženske zasedajo bistveno manj položajev, za katere je značilna najvišja operativna odgovornost, saj je med njimi le 27 odstotkov finančnih direktoric, 24 odstotkov operativnih direktoric in le 19 odstotkov generalnih direktoric.

Vrzel se povečuje tudi zato, ker ženske štirikrat pogosteje kot moški zaradi starševstva začasno prekinejo karierno pot, kar se jim maščuje ob vrnitvi v delovno okolje. Tudi če se za starševski dopust odločijo moški, imajo v prvem letu po vrnitvi za 44 odstotkov večje možnosti za napredovanje kot njihove kolegice.

Izguba, ocenjena na 311 milijard evrov Globalna raziskava Boston Consulting Group (BCS), v kateri je sodelovalo 10.600 ljudi, je razkrila, da so ženske v perimenopavzi in menopavzi najbolj aktivne potrošnice na trgu izdelkov in storitev, povezanih z dolgoživostjo. Za to porabijo več kot katerakoli druga starostna skupina, vendar so s ponudbo najmanj zadovoljne. Med približno milijardo žensk po svetu, ki so v menopavzi in že namenjajo sredstva za dolgoživost, je vrednost povpraševanja, ki ga trg ne zna zadovoljiti, ocenjena na 350 milijard dolarjev oziroma 311 milijard evrov. Njihova mediana mesečne porabe znaša 84 dolarjev (74 evrov), medtem ko druge ženske porabijo 68 dolarjev (60 evrov), moški pa 73 dolarjev (65 evrov). Približno tretjina žensk v tem obdobju bi bila za izdelek ali storitev z dokazanimi rezultati pripravljena porabiti še več.

Razmere na trgu dela se zaradi prodora umetne inteligence hitro spreminjajo in ženske zaostajajo tudi v tem pogledu. Podatki LinkedIn Economic Graph kažejo, da so v ZDA lani predstavljale le četrtino novih zaposlenih na delovnih mestih, povezanih z UI. Na področjih, ki niso povezana z UI, pa je bila polovica na novo zaposlenih ženskega spola. V podjetjih, ki razvijajo orodja UI, je na vodilnih položajih le 13 odstotkov žensk. Uvajanje generativne UI pretresa trg delovne sile in pričakovati je, da bodo najbolj ogroženi poklici, v katerih je žensk 57 odstotkov zaposlenih.

Polovična realizacija

Le okoli štiri odstotke žensk na svetu živi v gospodarskem okolju, ki jim omogoča skoraj popolno pravno enakost, pa je letos ugotovila Skupina Svetovna banka (World Bank Group, WBG), največja razvojna finančna ustanova na svetu. Povezuje 189 držav članic in predstavlja globalno partnerstvo s skupnim ciljem – odpravljanjem skrajne revščine in spodbujanjem skupne blaginje.

Če se ženske prebijejo na vodilne položaje, je realno pričakovati, da bodo delale na zelo specifičnih področjih, kot sta upravljanje človeških virov in trženje.

Eden od projektov WBG se ukvarja z nežnejšim spolom in razmerami, v katerih delujejo njegove predstavnice. Gre za poročilo Ženske, poslovanje in pravo, v katerem s primerjalnim ocenjevanjem merijo, kako zakoni, predpisi in politike vplivajo na gospodarske priložnosti žensk v 190 gospodarstvih. Zbrani podatki in analize so eno od orodij, ki lahko državam pomagajo prepoznati možnosti za izboljšave in reforme, s katerimi bi lahko spodbudili gospodarski potencial žensk, ustvarili nova delovna mesta in pospešili gospodarsko rast.

WBG je v letošnjem poročilu prvič ocenjeval ne le stopnjo enakosti, ki se kaže v veljavnih zakonih, ampak tudi, koliko se ti dejansko izvajajo. Pravni strokovnjaki, ki so jih anketirali v okviru projekta, so ugotovili, da se zakoni, ki spodbujajo polno ekonomsko udeležbo žensk, izvajajo le napol in da večino držav na tem področju čaka še veliko dela. Izkazalo se je, da so ovire precej večje, kot so predvidevali doslej. Pri tem niso prikrajšane le one. Strokovnjaki se strinjajo, da takšno stanje preprečuje, da bi gospodarstvo razvilo vse potenciale za rast in ustvarjanje novih delovnih mest.