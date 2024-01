Slovenska hotelirja v avstrijskem smučarskem raju

V članku preberite:

Slovenci se na bližnjih avstrijskih smučiščih počutimo zelo domače. Nekateri prisegajo na Mokrine (Nassfeld), drugi na Osojščico (Gerlitzen), zakonca Katja in Sebastijan Lupša iz Tržiča pa sta se pred desetletjem in pol udomačila na Turracher Höhe. V smučarskem središču na meji med Koroško in Štajersko, ki slovi po tem, da poleg Obertauerna nikoli ne občuti pomanjkanja snega, sta se prvič podala v turizem. Junija lani sta v aparthotelu Alpin Peaks, ki sta ga zgradila tako rekoč sama, sprejela prve goste. Sobe so v tej zimi odlično zasedene, nad čemer sta sveža hotelirja kar malo presenečena. Čeprav sta novinca, pravita, da projekt vodita »z velikim veseljem in brez stresa, saj drugače to ne bi imelo smisla«.