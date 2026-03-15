Slovenska zgodba o uspehu

Kljub številnim prednostim je v Sloveniji še zmeraj veliko nasprotnikov nove proge, čeprav prinaša številne prednosti večini prebivalstva.

Po 30 letih priprav in prizadevanj je potniški vlak v sredo prvič slovesno pripeljal potnike iz Divače pred portal zadnjega predora (predor Škofije) pred Koprom. Projektanti, inženirji, izvajalci del, nadzorniki, predstavniki vlade in lokalnih skupnosti so dogodek pozdravili ne le kot običajno delovno, ampak kot razvojno zmago. Strateško pomembna infrastruktura bo pomagala slovenskemu gospodarstvu, mobilnosti prebivalstva in varovanju okolja. Luka Koper je pred 59 leti zgradila obstoječi industrijski tir, ki ji je omogočil luški pretovorni primat na Jadranu. Proga je že zdavnaj odslužila svoje, ne ustreza sodobnim okoljskim in prometnim standardom. Vlada predsednika Janeza Drnovška je leta 1996 odločila, da jo je treba posodobiti. Četrt stoletja so jo projektirali, pripravljali ...