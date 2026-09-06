Jure Henigman: Rad se skrijem za lik

Priljubljeni igralec je odigral glavno vlogo v novem slovenskem filmu, zahtevni drami o družinskem nasilju.
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V letošnji sezoni bo v Drami igral v Letoviški trilogiji, drami SVN – Slavinje na Dolenjskem in v kupu predstav iz prejšnjih let, kot so Sovražnik ljudstva, Kralj Lear, Cyrano de Bergerac, Tramvaj Poželenje in Za narodov blagor. FOTO: Blaž Samec
Na filmskem festivalu v Sarajevu je 16. avgusta premiero doživel novi slovenski film Izgubljeni sin. V mednarodni koprodukciji je osrednja tema družinsko nasilje, glavno vlogo policista pa je odigral Jure Henigman (letnik 1985). S prvakom ljubljanske Drame smo se pogovarjali o filmu v režiji Darka Štanteta, pa seveda o gledališču, drugih filmih in televiziji, kjer je nanizal brezštevilne vloge. Znan je tudi (naj)mlajšemu občinstvu, saj je igral glavno vlogo v priljubljeni mladinski seriji Gospod profesor.
Jure Henigman je poklicno igralsko pot po AGRFT začel v Mestnem gledališču ljubljanskem, zdaj je tri leta v osrednjem slovenskem gledališkem hramu. Ta namesto v častitljivi zgradbi v središču Ljubljane že dolgo domuje v industrijskem objektu nekdanjega Litostroja. Tako bo, tudi če bi v ...
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