Slovenski vinarji se ne bojijo skrajnosti

Simon J. Woolf je pisec in avtor knjig o vinu, med drugim prve knjige o oranžnih vinih na svetu.

V obširni knjigi Jantarna revolucija: Kako se je svet naučil ljubiti oranžna vina (Amber Revolution: How the World Learned to Love Orange Wine) je Simon J. Woolf posebno pozornost namenil slovenskim vinarjem, ki so lokalno tradicijo pridelave vin iz belega grozdja po isti metodi, kot se sicer pridelujejo rdeča vina, torej z maceracijo s kožicami grozdnih jagod, rešili pred pozabo in jo predstavili svetu. Woolf objavlja v številnih vinskih publikacijah, vključno z revijo Decanter, redno pa piše tudi za svoj vinski blog The Morning Claret. Angleža, ki živi v Amsterdamu, smo ujeli na Festivalu oranžnih vin v Izoli. V intervjujih ste že večkrat opisali usodni trenutek, ko ste leta 2011 v kleti Sandija Škerka na italijanskem Krasu prvič okusili oranžno vino. Kaj vas je pri oranžnih vinih tako ...