Slovenskim šolarjem zajtrk ne diši

V članku preberite:

Z začetkom šolskega leta se je za otroke in mladostnike spet začel intenzivnejši vsakodnevni ritem. Eden od dejavnikov, ki je ključen za njihov razvoj in tudi za premagovanje izzivov, je zdrava prehrana. Tisti, ki se zavedajo njenega pomena, so bolj zdravi, pa tudi psihično in fizično vzdržljivejši. Otroke je treba že zelo zgodaj navajati na raznolika živila, a obdobje odraščanja ni čas za eksperimentiranje in opuščenje določenih vrst zdravih živil, opominja doc. dr. Matej Gregorič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).