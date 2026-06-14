Smo čudni podjetniki, ki bi radi plačevali več davkov

Zakaj Slovenija potrebuje več ambicij, manj trenj, drugačen odnos do kapitala, bolj pametno uporabo umetne inteligence?

»Nikoli ni bilo tako pomembno misliti s svojo glavo, iti nazaj do virov, pogledati, kaj je bilo res rečeno, in si ustvariti svoje mnenje,« pravi Boštjan Špetič. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Boštjan Špetič prihaja iz generacije podjetnikov, ki so zgodaj razumeli, da Ljubljana ni nujno periferija globalne tehnološke igre. Soustanovitelj Zemante, mentor, vlagatelj in ustanovitelj nove knjižne Super!založbe razmišlja o tem, zakaj Slovenija potrebuje več ambicij, manj trenj, drugačen odnos do kapitala, bolj pametno uporabo umetne inteligence – in zakaj je realnost morda nova disrupcija. Pred skoraj dvajsetimi leti ste v času, ko so bile besede zagonsko podjetje, tvegani kapital ali pospeševalnik v Sloveniji malodane eksotične, soustanovili Zemanto. Danes ste po tehnološki zgodbi, mentorski in vlagateljski vlogi ter delu v Slovenskem tehnološkem forumu vstopili še v založništvo. Kaj povezuje te na videz zelo različne svetove? V vseh teh zgodbah gre pravzaprav za isto vprašanje: ...