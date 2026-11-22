»Zgodilo se je v Braziliji. Ravnokar se je zgodilo v Združenih državah Amerike. In kmalu se bo zgodilo v Španiji,« je na začetku novembra, po veliki zmagi demokratske stranke na kongresnih volitvah v ZDA, dejal španski levičarski premier Pedro Sánchez. V ponedeljek je v Madridu gostil zaveznika in prijatelja, brazilskega predsednika Luiza Inácia Lulo da Silvo, 29. novembra pa Španijo čakajo predčasne parlamentarne volitve. Raziskave javnega mnenja Pedru Sánchezu in njegovim socialistom ne napovedujejo zmage. Sánchezov besedni optimizem je logičen, saj si noben politik na vodilnem položaju ne napoveduje poraza. Dejansko mu raziskave ne kažejo izrazito slabo, vsaj ne za pomembnejši spodnji dom, 350-člansko poslansko zbornico. Njegova Španska socialistična delavska stranka (PSOE) za glavno ...