Solidarnost v pandemiji

Sredi prihodnjega tedna bomo zaznamovali svetovni dan humanitarnosti. Z njim počastimo spomin na humanitarne delavce, ki so med opravljanjem dela izgubili življenje, in izrečemo priznanje tem delavcem. Hkrati je namen tega dneva krepitev zavedanja javnosti o pomenu humanitarnega delovanja in mednarodnega sodelovanja.Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) je 19. avgust razglasila za dan humanitarnosti leta 2008. Ta datum so izbrali zato, ker se je na ta dan leta 2003 zgodil bombni napad na sedež OZN v Iraku, v katerem je izgubilo življenje 22 ljudi, med njimi tudi visoki komisar OZN za človekove pravice Sergio ...