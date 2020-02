»Solze, ki jih je treba izjokati«

Bi vas zgodba o Diani kdaj dosegla, če vajini imeni ne bi bili tako podobni?



Kakor da je med vama neka tajna vez, čeprav si nista v sorodu?

Glavni lik Diano Budisavljević igra Alma Prica, njenega soproga pa Igor Samobor. FOTO: Arhiv Kinodvor



Leta 2003, ko je Dianina vnukinja vendarle objavila dnevnik, ta ni požel toliko zanimanja.

Vaš film je prejel odlične kritike, med drugim šest glavnih nagrad na puljskem filmskem festivalu, medtem ko je biografski film o generalu Anteju Gotovini na tem festivalu povsem pogorel, čeprav je veljal za favorita in najdražji hrvaški film doslej … Je to znak, da se je Hrvaška spremenila v primerjavi z letom 2003?



Katere so bile vaše glavne etične dileme med snemanjem?



… bi zapravili veliko priložnost?



V filmu nekatere priče govorijo o grozotah, nato pa taiste grozote prikažete še z arhivskimi posnetki.

Paradoks je v tem, da če ljudem na Hrvaškem omeniš koncentracijsko taborišče, vidijo Auschwitz, pravi Dana Budisavljević. FOTO: Blaž Samec



Kdo so Diane današnjega časa?



Kaj ste o Jasenovcu vedeli, preden ste v roke dobili Dianin dnevnik?



Zato niste mogli verjeti svoji babici, ko vam je rekla, da je živela v mestu?

Zgodovina se ukvarja s politiki, ki so vodili bitke in osvajali ali izgubljali ozemlja, na tiste, ki so reševali življenja, pa pogosto pozabi, pravi Dana Budisavljević. FOTO: Blaž Samec



Kak vtis ste dobili, ko ste leta 2010 prvič obiskali Jasenovac?



Za Dnevnik ste dejali, da »vsi pač ne morejo brati zgodovinskih knjig«, zato hrvaška javnost potrebuje filme, romane in zgodbe prebivalstva o tej tematiki.



Ste kdaj razmišljali o simboliki: legendarni hrvaški producent Branko Lustig, ki je sodeloval pri Schindlerjevem seznamu, je preminil le nekaj mesecev po premieri vašega filma?



Kako hrvaško šolstvo Jasenovac obravnava danes?



Pri vas to sicer vzklikajo tudi Kitajci. Enega so priprli med rokometnim evropskim prvenstvom.



In kaj ste ugotovili?



Je vaš film spodbudil kakšno iskalno akcijo za Dianino kartoteko, ki je niso videli od konca druge svetovne vojne?



Je bilo težko najti priče, ki govorijo v filmu?



Potem niste imeli težav z njihovo zgovornostjo?



Menda razmišljate, da bo vaš naslednji projekt igrani film.

»Malo sem utrujena, sinoči smo se imeli zelo lepo,« pove hrvaška režiserkav kavarni Kinodvora. »Zelo lepo« pomeni nabito polno dvorano, ki je slovensko premiero njenega filma Dnevnik Diane Budisavljević pospremila s stoječimi ovacijami, menda prvič v zgodovini Kinodvora. Sledil je pogovor z ustvarjalci in vse, kar sodi zraven, vendar utrujenosti pri njej ni zaznati. Čeprav je v zadnjih mesecih opravila na desetine podobnih intervjujev, iz nje še vedno veje ogorčenje nad načinom, kako njena domovina obravnava ustaštvo. In zadovoljstvo, da si je njen film od oktobra do danes ogledalo več kot 60.000 ljudi, kar priča, da se stvari spreminjajo na bolje.Njen prvi celovečerec je (pre)dolgo zamolčana zgodba o ženski herojki, ki je med drugo svetovno vojno izvedela, da ustaška vojska pravoslavne ženske in otroke zapira v taborišča. S pomočjo prijateljev je organizirala tvegano akcijo in rešila več tisoč otrok, ki so umirali od lakote in bolezni. V filmu jo igra, njenega soproga paNe bi. Med ustvarjanjem filma mi je ta podobnost precej pomagala: kakor da bi ljudje čutili, da imam pravico, da se ukvarjam z Dianino zgodbo.Da, kakor da bi naju prek imen povezala usoda. Ko sem dnevnik prvič prebrala, nisem mogla verjeti, da se o njem tako dolgo ni govorilo. Bila sem osupla. Pozneje sem izvedela, da so po drugi svetovni vojni komunistične oblasti vzele Dianino kartoteko, jo praktično izbrisale iz zgodovine in njene zasluge pripisale sebi. Dianina vnukinja je dnevnik našla šele po babičini smrti. Tudi ona je potrebovala nekaj let, da je dojela vse skupaj in zgodbo pripravila za tisk; babica ji o dnevniku ni nikoli govorila. Potem pa so politični pretresi – razpad Jugoslavije in vojna na Balkanu – spet preprečili, da bi ga objavila. To niso bili časi, ko bi lahko govoril o Hrvatih, ki so reševali Srbe, o Neodvisni državi Hrvaški (NDH) …Objavili so ga v znanstveno-zgodovinski izdaji. Nimam pojma, zakaj se zgodovinarji niso močneje oprli na to zgodbo. Verjetno gre za posledico močnega gibanja za revizijo zgodovine na Hrvaškem, z zanikanjem Jasenovca in drugih ustaških zločinov. Kajti če želiš povedati Dianino zgodbo, si moraš najprej priznati, kaj je bila NDH.Dokler ni bil film prvič predvajan, nismo vedeli, kako se bo javnost odzvala nanj. V Pulju so ga sprejeli neverjetno lepo, gledalci so mu na premieri namenili osemminutne stoječe ovacije. Tako da, ja, film je pokazatelj: še je upanje, ni vse izgubljeno. Zdaj je na volitvah izgubila tudi Kolinda Grabar Kitarović, torej se nekaj res spreminja. Film sicer ne more spreminjati sveta, lahko pa je signal, ki prepozna določene fenomene. Kar mi je zelo všeč. V družbi, prežeti z nacionalizmom, pa tudi kapitalizmom, lahko izgubiš vero v človeka. Ta film vero vrača. Daje katarzo, vrača dostojanstvo, popravlja zgodovinske krivice in ljudje to čutijo, zato se nanj tako lepo odzovejo. Kar pomeni, da niso vsi ponoreli, nekateri še vedno poznajo zgodovinska dejstva.Etičnih dilem nisem imela. Bolj me je skrbelo, ali nam bo uspelo narediti dober film. Če ne bi bil dober …Da. Nisem je smela zapraviti, sicer bi se Diani spet zgodila krivica. Njena zgodba si zasluži dober, avtentičen film. Spomenik. Rekviem.To je morda res bila etična dilema. Doslej javnosti neznani arhivski posnetki prikazujejo strašne stvari, lakoto otrok … Nemci so močno potrebovali delovno silo. To so bile predvsem ženske, saj so moške bodisi ubili bodisi so pobegnili v partizane. Ker niso vedeli, kaj storiti z otroki, so jih pustili, da … (ne dokonča stavka).Če je dokumentarni del duša in igrani del vezivo, so arhivski posnetki srce filma; zgodba pred tem gledalca pripravlja, da se bo soočil z njimi. Med snemanjem smo pogosto jokali, zdaj pa jočejo gledalci. Ampak to so solze, ki jih je treba izjokati. Posnetki ne trajajo dolgo, vendar jih po mojem mnenju nikoli ne moreš pozabiti. Na njih se v nekem trenutku prikaže Diana. Vedeli smo, da gre zanjo, saj v dnevniku omenja, da je v taborišče prišla filmska ekipa.Naš film potuje lahkotno, mehko, ker je bila leta 1941 takšna tudi Diana. Bila je Avstrijka, njen mož je bil ugleden kirurg. Ni se bala posledic svojih dejanj in počutila se je dokaj varno. Pri njeni zgodbi mi je posebej všeč, da se upira današnjim klasifikacijam na levo in desno. Diana jih zaobide, poganja jo osebni čut za humanizem. Je pravi odraz zgodovine, saj ljudje nikoli niso le črni ali le beli, zato je pomembno, da se današnje generacije soočajo s temi zgodbami in nanje pogledajo iz drugega zornega kota.O tem sem pogosto razmišljala. Nemška kapitanka Carola Rackete je ena izmed njih. Bila je zaprta, ker je reševala življenja prebežnikov. Bila je na strani dobrega, vendar na drugi strani zakona. Tega ne morem razumeti: kako lahko dovolimo, da si kaznovan, ker rešuješ življenja? Zgodovina se ukvarja s politiki, ki so vodili bitke in osvajali ali izgubljali ozemlja, na tiste, ki so reševali življenja, pa pogosto pozabi. Civilisti so bili v drugi svetovni vojni in pozneje najštevilčnejše žrtve. Diana je nekakšna začetnica civilnega upora. Ni se borila s puško, ni bila politično aktivna, ampak je okoli sebe zbrala ljudi, ki so pomagali zatiranim.Vedela sem, da je bilo to največje ustaško koncentracijsko taborišče na Hrvaškem, da ga je vodil Vjekoslav Luburić - Maks, medtem ko osebnih zgodb nisem poznala, niti nisem vedela, da so ločevali Jude, Srbe, Rome … Šolo sem obiskovala v komunističnem sistemu. O NDH smo govorili kot o velikem zločinu, ampak v podrobnosti se nismo spuščali. Poleg Devetega kroga, ki ga je leta 1960 posnel France Štiglic, filmov o Jasenovcu niso snemali. Zato mi je bilo pozneje zanimivo že dejstvo, da so ljudje med vojno dejansko živeli v Zagrebu, saj so se jugoslovanski vojni filmi ukvarjali skoraj samo z bitkami in partizanstvom.Da – mislila sem, da si moral biti bodisi ustaš bodisi partizan in se boriti v naravi.Taborišče je porušeno, na njegovem mestu je spomenik v obliki cveta, zato se je vizualno težko vživeti. Popolnoma drugače je v približno trideset kilometrov oddaljeni Gradiški. Zgradbe še stojijo, vendar razpadajo in so zapuščene, s Save se vije megla – vsa taborišča so postavili ob tej reki, da so vanjo lahko ... Res srhljivo. Takoj sem vedela, da bomo tu snemali film.Skrajna desnica je pri nas usmerjena predvsem na rehabilitacijo ustaštva. Jasenovac zato omenjamo le v kontekstu ustrahovanja in spopadanja. Zaradi njega se enkrat ali dvakrat na leto spremo, koliko žrtev je bilo, na drugo pa pozabimo. Osebnih zgodb ne omenjamo, čeprav so pomembne – ljudje se najlažje poistovetijo z njimi. Nasploh delamo malo filmov in romanov o drugi svetovni vojni, zato se je tega področja polastila politika. Paradoks je v tem, da če ljudem na Hrvaškem omeniš koncentracijsko taborišče, vidijo Auschwitz. Ne vedo, kakšna so bila naša taborišča; vse obrazce so prevzeli iz nemških in ameriških filmov.Ne morem verjeti, doslej sploh nisem pomislila na to. Filma so sicer pogosto primerjali, čeprav sta zelo različna. Pri Schindlerju je zanimiva preobrazba iz koristoljubnega industrialca v rešitelja, medtem ko je Diano občutek za dobro gnal od začetka. Poleg tega je holokavst nad Judi svetovna tematika, zato je lažje izbrati zorni kot, iz katerega podajaš zgodbo, saj je kontekst že postavljen. V Dianinem primeru pa ljudje, predvsem tujci, niso poznali okoliščin: katoliki, pravoslavci, NDH … Ko vpleteš še komuniste, jih dokončno zmedeš. Zato mi je bil velik izziv, kako film narediti razumljiv, vendar ne na način, kot bi razlagala otroku: to so ustaši, to so komunisti, to so …Omenjajo ga, ampak zaradi ljubega miru. Kaj več pa ne – lani sta ga morda obiskali dve šoli. Zdaj naj bi ministrstvo poskrbelo, da bo obiskov več. Vsega skupaj obišče Jasenovac okoli 10.000 ljudi na leto, kino, pred katerim sediva, pa 120.000. Torej … Ko so v eni izmed srednjih šol predvajali moj film, so dijaki poudarili, da jim je všeč, ker ni politiziran. Ljudje danes potrebujejo prav to: občutek, da z njimi ne manipulirajo. Podobno so ugotavljali kritiki. Jurica Pavičić je zapisal, da se s tem filmom težko kregaš. Lahko ti je všeč ali ne, ne moreš pa mu oporekati. Miljenko Jergović pravi, da je to film, ki ne obtožuje, ampak priča. Morda je njegov največji prispevek, da zgodbe družin naredi otipljive. Ko ga pogledaš, težko rečeš, da se te stvari niso dogajale. Težko še naprej vzklikaš »za dom spremni«.Res je! To se dogaja predvsem zato, ker se Hrvaška do teh zločinov ne zna jasno opredeliti. Ustaštvo je na Hrvaškem zelo prisotno, zato sem si rekla, da se moram o njem pozanimati in ugotoviti, zakaj je tako priljubljeno.Da ni ničesar, na kar bi bili lahko ponosni. Ekonomija NDH ni delovala, inflacija je bila ogromna, vladal je kaos. V tednu dni po ustanovitvi države so sprejeli rasne zakone. In kot da smo pozabili: hrvaški narod ni izbral Anteja Pavelića. Preden ga je na položaj postavil Hitler, je bil minorni politik na skrajni desnici, zaradi izgnanstva ga deset let sploh ni bilo na Hrvaškem.V filmski arhiv NDH sem vstopila z velikimi pričakovanji, odšla pa zelo razočarana. Pričakovala sem, da bom našla vse mogoče, po možnosti še kaj od Leni Riefenstahl, vendar je bil material brezzvezen, dolgočasen in neumen. Iz njega je vel provincialni duh, Leni Riefenstahl je bila zelo daleč. Prevladovale so kratke novice o Paveliću: kako je v družbi petih ambasadorjev praznoval rojstni dan, kako je Nemčija na nogometni tekmi premagala NDH z 20:0. Vse je bilo tako očitno nameščeno.Ne. Že med snemanjem smo tri leta raziskovali, saj smo morali preveriti zgodovinsko točnost podatkov v dnevniku. Bili smo na zelo spolzkem terenu. Kartoteke žal nismo našli. Mogoče se bo zaradi filma kdo spomnil, da jo je nekje videl.Niti ne. Ko je javnost izvedela za naše snemanje, so se nam ljudje včasih oglašali kar sami.Odvisno. Klicali so nas tudi znanci prič. Včasih so nam priporočili soseda ali družinskega člana. Če kdo ni hotel govoriti, ga seveda nismo mogli prisiliti. Nekateri posamezniki so nam povedali izjemne zgodbe, ampak niso ustrezale naši platformi. Film je krut: vsi ljudje nimajo talenta za pripovedovanje zgodb, za prenos čustev. Na koncu smo vključili samo štiri priče, druge hranimo za v prihodnje. Mogoče jim bomo posvetili muzej. Veliko ljudi se nam je zahvalilo, ker lahko svobodneje govorijo o tej tematiki, kar me zelo veseli. Zdaj je zadnji čas, da spregovorijo. So zelo stari in so zadnje priče tega zgodovinskega obdobja, kar je zanimiv fenomen tudi na globalni ravni.Da, vendar ne o tej tematiki. Trenutno sem predvsem zadovoljna z odzivom na Dnevnik Diane Budisavljević. Bila sem skeptična, kako boste film sprejeli v Sloveniji, ampak včerajšnja premiera je bila dober pokazatelj. Tudi druženje po projekciji je bilo čudovito, žal mi je le, da ni mogla priti Mirjana Karanović, ki v filmu igra Dianino svakinjo, saj ji je zaradi slabih vremenskih razmer odpadel let.S Slovenijo je sicer povezana zanimiva anekdota. Prizor z vlakom, ki med vojno pripelje v Zagreb, smo posneli v Novi Gorici. Najeli smo vaš muzejski vlak, vendar ga zaradi finančnih omejitev nismo mogli najeti samo zase. Na prizorišče sem prišla s triurno zamudo, saj se nam je na Reki pokvaril avtobus. Bila sem pod »superstresom«, šlo je za najdražji in najzahtevnejši del snemanja. Ko sem naposled prispela v Novo Gorico, sem znorela: iz vlaka so začeli izstopati vojaki v kostumih iz prve svetovne vojne. Ničesar nisem razumela. Kateri idiot je zamenjal prvo in drugo svetovno vojno, sem pomislila. Potem pa sem opazila, da so med »vojaki« tudi Japonci in drugi turisti … Izkazalo se je, da je vlak ravnokar pripeljal s turistične vožnje v spomin na prvo svetovno vojno. Naša ekipa – v pravih kostumih – je bila pripravljena na snemanje, je pa bilo vseeno hecno opazovati, kako so bili na železniški postaji pomešani vojaki iz obeh vojn.