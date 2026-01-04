  • Delo mediji d.o.o.
    Nedelo

    Sovraštvo nikoli ne premaga sovraštva

    Nedelovih sedem smo tokrat spraševali o tem, kako strpni do drugih in drugačnih smo Slovenci v resnici.
    Slovenci so dobrosrčni, problem so podpihovalci nestrpnosti do drugačnih, meni pater Karel Gržan. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Slovenci so dobrosrčni, problem so podpihovalci nestrpnosti do drugačnih, meni pater Karel Gržan. FOTO: Dejan Javornik
    Agata Rakovec Kurent
    4. 1. 2026 | 18:00
    6:58
    A+A-

    Kozma Ahačič, jezikoslovec

    FOTO: Voranc Vogel/Delo
    FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Na takšna vprašanja je težko odgovarjati, saj osebna izkušnja pri splošni oceni ni najbolj tehtna. Lahko pa ocenim, da je bilo na ravni jezika vloženega precej truda v to, da bi z občutljivim in vključujočim naslavljanjem spodbujali čim večjo strpnost do najrazličnejših delov družbe. Tudi ozaveščanja o tem je vse več.

    Za natančnejšo oceno bi bilo vendarle treba pogledati številke. Vsak ima namreč drugačne osebne izkušnje, že ena slaba pa je lahko dovolj za trajno slab vtis. Statistični podatki bi lažje pokazali splošno smer razvoja. Močno upam, da je ta smer pozitivna.

    Nataša Luša, direktorica Dela

    FOTO: Osebni arhiv
    FOTO: Osebni arhiv

    Zelo neradi si priznamo, da znamo biti nestrpni do drugačnih. O raznolikosti radi govorimo, dokler ne poseže preveč neposredno v naš vsakdan. Pogosto se najvarneje počutimo med ljudmi, ki razmišljajo podobno, imajo sorodne navade in pričakovanja. Takšno okolje zahteva manj prilagajanja in prinaša občutek predvidljivosti.

    Razlik ni treba iskati daleč – že znotraj slovenskega prostora jih je dovolj, da lahko postanejo vir nelagodja ali nezaupanja. Vprašanje zato ni toliko, ali smo strpni, temveč kje so meje te strpnosti in kako se spreminjajo skozi čas.

    Zdi se, da je strpnost tesno povezana z občutkom varnosti. V stabilnih razmerah je je več, v obdobjih negotovosti pa se hitro zmanjša. Takrat razlike lažje postanejo ločnice. Večino časa se tako gibljemo na premici med strpnostjo in nestrpnostjo ter skušamo varovati svoj način življenja in prostor, ki ga imamo za svojega.

    Uršula Cetinski, publicistka

    FOTO: Osebni arhiv
    FOTO: Osebni arhiv

    Mislim, da smo bili ljudje od nekdaj zelo nestrpni. Mogoče gre za nekakšen čredni nagon, ki pravi, da je nevarno zaupati, če nekdo ni ravno iz tvojega najožjega plemena. Ta občutek je pomešan s sadizmom, neumnostjo, zlobo, privoščljivostjo. Verjetno so ta umazana nagnjenja v določeni meri v vsakem od nas, problem pa je pri ljudeh, pri katerih prevladujejo. Morda se zdi, da je nestrpnosti in izključevanja vsak dan več. Mislim, da gre predvsem za to, da so temno plat človekove nature družbena omrežja dodobra razgalila. V dobi tiskanih časopisov so se informacije širile veliko počasneje. Bile so manj globalne in bolj lokalne. Zato smo tudi o človekovi sprevrženosti vedeli manj. Razen če nismo brali dobrih romanov. Z vsakim letom življenja me ljudje manj presenečajo. Z vsakim letom življenja so mi manj všeč.

    Jadran Lenarčič, znanstveni svetnik Instituta Jožef Stefan

    FOTO: Leon Vidic/Delo
    FOTO: Leon Vidic/Delo

    V trgovini se pohecam z blagajničarko, poštarja vprašam, kako gre te dni, na bencinski črpalki se nasmehnem neznancu, ki toči poleg mene. Vsi se odzovejo prijazno, vtis imam, da so ganjeni, kot da so željni, potrebni prijaznosti, spoštovanja, sočutja. Ne samo Slovenci, v mestu z ženo srečava Italijane, ki iščejo Plečnikovo vilo, in jih v italijanščini napotiva v Trnovo. Ko pa izvedo, da sem tri desetletja predaval na univerzi v Bologni, mi skoraj padejo v objem. Trdim, da ljudje po vsem svetu hrepenijo po človeški toplini. Naj se torej vse javne osebnosti, ki dražijo množice, v njih budijo najbolj nizkotna čustva in nestrpnost ter tako iščejo pot na oblast (ali pa to delajo, ker drugega ne zmorejo), vsaj te praznične dni zamislijo o sebi in svojem početju.

    Karel Gržan, duhovnik

    FOTO: Dejan Javornik 
    FOTO: Dejan Javornik 

    Po moji presoji so problem podpihovalci nestrpnosti do drugačnih. Menim, da smo Slovenci sami po sebi dobrosrčni. Ker pa smo, kot piše Anton Trstenjak, »izredno občutljivi ljudje«, nas lahko podpihovanje hitro nagne v eno ali drugo stran. Najprej vzbujanje občutka ogroženosti zaradi tujcev, potem pa seveda nestrpnost do tistih na drugi strani – tistih, ki niso »naši« med nami. Mislim, da bi morali biti tisti, ki izrabljajo drugačnost za zastraševanje in netijo do drugačnih zavračanje in sovraštvo, postavljeni pred odgovornost. »Različnost ne spodbija enotnosti!« poudarja Trstenjak. Raznolikost med nami ne sme voditi v razdor, pač pa v medsebojno bogatenje.

    Zoran Predin, kantavtor

    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Kakor kdo. Odvisno od človeka. Včasih je veljal Minattijev verz, da nekoga moraš imeti rad. Danes za z domoljubjem, vero in fašistično ideologijo zaslepljene posameznike in pripadnike skrajne desnice velja, da moraš nekoga obvezno sovražiti. Najraje vse drugačne. In ko v Mariboru en tak organizem, skupek primitivnih, pogojno razvitih in neizobraženih celic, s solzivcem pošprica temnopoltega fantka v obraz, je zdaj mene sram, da se je to zgodilo v mojem mestu. Naj zdaj tudi jaz začnem sovražiti takšne osebke? Jim Jeffries pravi, da sovraštvo nikoli ne premaga sovraštva.

    Ksenija Benedetti, strokovnjakinja za komuniciranje in protokol

    FOTO: Miran Juršič
    FOTO: Miran Juršič

    Svet se vrti hitreje, kot zmoremo misliti, pogosto prehitro za naš notranji kompas, in žal ne vedno na bolje. Zdi se, da je hinavščine več kot iskrenosti, nestrpnosti več kot radovednosti in pohlepa več kot solidarnosti. Hinavščina se prodaja kot normalnost, nestrpnost kot mnenje, pohlep kot ambicija. Na drugačnost gledamo kot na grožnjo, ne kot na priložnost. Morda nismo postali slabši ljudje, temveč bolj prestrašeni – in strah je znan kot slab svetovalec. Slovenci in Slovenke pri tem nismo izjema, smo le dobro umerjen odsev sveta, ki se rad razglaša za odprtega, a se zapira vase. Vsi bi svobodo, a le za tiste, ki so nam podobni. Ja, skrbi me. Kajti družba, ki ne zna živeti z razlikami, bo prej ali slej razpadla na enake – in osamljene.

     

     

     

