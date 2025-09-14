Špajza je ljubezen, shranjena v kozarčke

V nadaljevanju preberite:

Knjiga 220 stopinj poševno je razdeljena je na dva dela, tudi avtorici sta dve. V prvem delu Mateja Grobin Hlavaty prispeva svoje strokovno znanje kot izkušena vrtnarka, v drugem vam Urška Fartelj pomaga pripraviti in shraniti dišeče plodove narave. Knjiga je napisana preprosto in razumljivo – tako za začetnike kot izkušene vrtnarje in shranjevalce dobrot. Čeprav med avtorji ni naveden, je pomemben del prispeval Urškin oče, ki opravi večino dela na družinskem vrtu Fartljevih.