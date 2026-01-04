Spletni vplivneži: Od kraljice pajkic do nekdanjega zapornika

Družbena omrežja so močno orodje za (samo)promocijo, navezovanje stikov s sledilci, širjenje idej in vrednot, pa tudi učinkovit prodajni kanal. V svetovnem merilu na njih že več let dominira nogometaš Cristiano Ronaldo. Kdo pa so slovenski vplivneži, ki so v minulem letu pritegnili največ pozornosti, so vprašali skoraj 400 ljudi, ki redno spremljajo družbena omrežja. Povsem na vrhu so znana imena, ki so opazna že nekaj let. Branka Bizjak Zabukovec, ki je raziskavo opravila v okviru svojega doktorata, pravi, da so vplivneži povsem običajni ljudje, ki so si s svojimi objavami na družbenih omrežjih nabrali večje število sledilcev. Med prvo peterico je le en moški, zdravnik, povsem na vrhu pa primorska vplivnica, ki je Slovenke obnorela s pajkicami.