    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Spletni vplivneži: Od kraljice pajkic do nekdanjega zapornika

    Kateri slovenski vplivneži so v minulem letu pritegnili največ pozornosti? V prvi peterici je le en moški, sledilci od vplivnežev pričakujejo dramo.
    Odnos, ki se izoblikuje med sledilci in vplivneži, mora temeljiti na avtentičnosti, gre za nekakšen resničnostni šov. FOTO: Shutterstock
    Odnos, ki se izoblikuje med sledilci in vplivneži, mora temeljiti na avtentičnosti, gre za nekakšen resničnostni šov. FOTO: Shutterstock
    Urša Izgoršek
    4. 1. 2026 | 08:00
    17:55
    Družbena omrežja so močno orodje za (samo)promocijo, navezovanje stikov s sledilci, širjenje idej in vrednot, pa tudi učinkovit prodajni kanal. V svetovnem merilu na njih že več let dominira nogometaš Cristiano Ronaldo. Kdo pa so slovenski vplivneži, ki so v minulem letu pritegnili največ pozornosti, so vprašali skoraj 400 ljudi, ki redno spremljajo družbena omrežja. Povsem na vrhu so znana imena, ki so opazna že nekaj let. Branka Bizjak Zabukovec, ki je raziskavo opravila v okviru svojega doktorata, pravi, da so vplivneži povsem običajni ljudje, ki so si s svojimi objavami na družbenih omrežjih nabrali večje število sledilcev. Med prvo peterico je le en moški, zdravnik, povsem na vrhu pa primorska vplivnica, ki je Slovenke obnorela s pajkicami. 

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

