Ni nevaren samo resnični svet, ampak tudi njegova digitalna različica

Po policijskih podatkih so leta 2023 obravnavali 194 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti ter posredovanja pornografskega gradiva, na katerem so otroci. Največ jih je bilo naslednje leto, 247. Lani so jih spet obravnavali 194. Gre samo za odkrita in prijavljena kazniva dejanja, policisti pa ugotavljajo, da so storilci in žrtve vedno mlajši. Najbolj razvpite so spolne zlorabe (ne samo) otrok v Rimskokatoliški cerkvi. V Franciji so papeža Leona XIV. med obiskom prejšnji teden res pričakale nepregledne množice vernikov, vendar je nad navdušenjem vseskozi visel temen oblak, 330.000 žrtev spolnih zlorab v francoski cerkvi. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije Robert Tekavec je ob robu 16. posveta E-zlorabe otrok, ki ...