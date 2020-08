Spolnost v času pandemije

Povečala se je prodaja spolnih igračk, poskočil je obisk pornografskih spletnih strani in strani za spletne zmenke, več je erotičnih objav na družbenih omrežjih, več je sekstanja, torej dopisovanja z erotično vsebino, toda samih spolnih odnosov je manj.Smo torej sredi nove seksualne revolucije, se je naše dojemanje spolnosti zaradi očesu nevidnega bitja v obliki krone nepovratno spremenilo?Zapovedana socialna distanca, strah pred okužbo, tesnoba ob čisto novih življenjskih okoliščinah: vse to vpliva na naše doživljanje realnosti in, sodeč po omenjeni anketi, tudi dogajanje v naših spalnicah.Kar 43,5 odstotka sodelujočih ...