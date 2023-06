Šport, ki je obnorel kralja in ljudstvo

V nadaljevanju preberite:

»Te pokličem kasneje, #padel,« sem nedavno s kratkim sporočilom na hitro odpravil prijatelja, ki me je ujel ravno sredi telesne aktivnosti. »Kam si padel, si v redu?« je nemudoma prišel odgovor iz Slovenije. Skrb je bila seveda odveč. Nihče se ni znašel na tleh. Padel, ki je pri nas še vedno predvsem oblika glagola pasti, je v Španiji drugi najbolj prakticiran šport takoj za vseprisotnim nogometom. Po podatkih mednarodne panožne zveze se s to igro z loparji v državi ukvarja šest milijonov ljudi, njena priljubljenost pa se kaže tudi v številu registriranih klubov – po lanskih podatkih svetovalno-revizijske družbe Deloitte in podjetja Playtomic naj bi jih bilo 3811 – in 14.000 igrišč, s čimer je padel tudi v tem segmentu že prehitel sorodni tenis.