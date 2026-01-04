  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Spoznal sem ljudi, ki so vojno preživeli, a nikogar, ki bi se iz nje vrnil

    Z Boštjanom Videmškom o njegovi zadnji knjigi Dolga pot do miru, o Gazi, Srebrenici, Galiciji, Auschwitzu, o tem, ali je bolj naravna vojna ali mir.
    Za knjigo Plan B je leta 2020 prejel veliko nagrado slovenskega knjižnega sejma. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Za knjigo Plan B je leta 2020 prejel veliko nagrado slovenskega knjižnega sejma. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Lucijan Zalokar
    4. 1. 2026 | 07:00
    27:31
    Z Boštjanom Videmškom sva se pogovarjala dobri dve uri. Vmes mi je omenil, da piše hitro. In dlje ko sva se pogovarjala, bolj se mi je zdelo, da razumem, zakaj. Čeprav je govoril o resnih temah – Srebrenici, Galiciji, Auschwitzu, Gazi –, je večinoma ubiral umirjen, pogovorni ton, toda vsake toliko je strnil misli in formuliral več jasnih, udarnih stavkov. Med tipkanjem intervjuja sem jih lahko pustil povsem pri miru, kar je v našem poklicu precejšnja redkost. Da piše hitro, priča tudi njegov književni opus. Dolgoletni poročevalec Dela s kriznih žarišč je v zadnjih štirinajstih letih objavil deset knjig. Zadnja, Dolga pot do miru, je lani jeseni izšla pri založbi UMco. Brati jo je mogoče z obeh strani: na eni se začne njegovo besedilo, na drugi pa pripoved italijanske novinarke in ...

