Vdani služabnik bi služil še naprej

»Vdano sem vam služil. Častno in pošteno sem dva predsedniška mandata služil vsem vam in očetnjavi Srbiji ... Boj se šele začenja,« je v nedeljo v Pionirskem parku pred Novim dvorom, nekdanjo kraljevo in zdaj srbsko predsedniško palačo v Beogradu, zbranim privržencev, ki so skandirali Aco, Srbine! in Vučić Aleksandar!, v nogometnem vzdušju povedal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Kmalu zatem je na tiskovni konferenci v poslopju še uradno podpisal odstopno izjavo. To ne pomeni, da Vučić zapušča srbsko politiko, in tudi ne, da se bo v njej sploh kaj spremenilo. Na predčasnih volitvah bo namreč kot kandidat za novega premiera na vrhu liste svoje Srbske napredne stranke (SNS). Privrženci so predsedniku na dan, ko je odstopil, razvili velik transparent, na katerem je pisalo preprosto hvala. ...