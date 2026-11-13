Boris Tadić: Zmaga Študentske liste mi pomeni več kot vse moje zmage

Nedvomno je bil Boris Tadić (letnik 1958) med padcem režima Slobodana Miloševića leta 2000 in vzponom Aleksandra Vučića na oblast leta 2012 najpomembnejši srbski politik. Najprej je bil od leta 2004 dve leti predsednik Srbije v takratni Srbiji in Črni gori, potem šest let prvi vodja samostojne Srbije po skoraj devetih desetletjih. Zdaj si Boris Tadić veliko obeta od Študentske liste, ki bo imela od 17. novembra absolutno večino v srbski narodni skupščini. Zdaj je Tadić, po izobrazbi psiholog, svetovalec velikega mednarodnega telekomunikacijskega podjetja Veon s sedežem v Dubaju in član nadzornih svetov v več Veonovih podjetjih v različnih državah. Poleg tega je član nadzornega sveta satelitskega podjetja v Hongkongu, predsednik nadzornega sveta rudarskega podjetja, o katerem pravi, da se ...