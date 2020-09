Srečen otrok, nesrečen najstnik

Ker imajo pripadniki določene generacije skupne značilnosti, so psihoterapevti začeli opažati razlike v primerjavi s klienti starejših.Gre za dve generaciji »ljubljenih otrok«: generacijo Y, v katero spadajo rojeni med 1980 in 1994, zdaj stari med 40 in 26 let, ter generacijo Z, znano tudi kot internetno generacijo, v katero sodijo rojeni med 1995 in 2012 in imajo zdaj med 25 in osem let.Psihoterapija se je oblikovala ob delu z »neljubljenimi otroki«, torej tistimi, ki so bili vzgojeni v pretirani strogosti, ki jim prezahtevni starši niso izkazovali ljubezni, pa tudi s tistimi, ki so jih v otroštvu zanemarjali ali trpinčili. ...