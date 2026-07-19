Padel je zadnji zid v celinski Evropi, Skala začenja novo poglavje

»Danes ustvarjamo zgodovino, pozitivno zgodovino, ker je danes padel zadnji zid v celinski Evropi,« je bil v sredo vzhičen španski premier, socialist Pedro Sánchez. Govoril je o meji med njegovo državo in majhnim britanskim ozemljem Gibraltarjem na skrajnem jugu Španije. Delavci so v skladu s sporazumom med Španijo in Veliko Britanijo odstranili kovinsko ograjo med mestom La Línea de la Concepción na jugu Španije in Gibraltarjem. Na meji so nehali preverjati dokumente, promet je prosto stekel v obe smeri. Odstranitev mejne ograje je Sánchez v barvitem političnem jeziku označil za zapiranje odprte rane. Na drugi, britanski strani ni bilo kakšne posebno visoke udeležbe z Otoka. Tam preživljajo kdo ve katero hudo politično krizo v zadnjih letih oziroma v kaosu po brexitu, med katerim je ...