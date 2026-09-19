Dom ni kraj, kjer si se rodil. Je prostor, kjer smeš postati to, kar si

Slovenija se je dolgo odločala, ali jo bo gledala, poslušala ali se je malce bala. Najbrž velja vse troje. Medtem ko smo pridno menjavali vlade, modne trende in mnenja o tem, kaj je še sprejemljivo, je Salome ostala zvesta sama sebi, za kar je včasih plačala visoko ceno. Danes je Salome tudi uradno Slovenka. Pozno, če vprašate življenje, toda pečat državne uprave je v njenem življenjepisu še najmanj pomemben. Svojo pripadnost naši deželi na najrazličnejše načine dokazuje že desetletja. S petjem, plesom, kuhanjem, nastopi, škandali, smehom, solzami, s padci in velikimi vrnitvami. Zdaj svojo zgodbo postavlja na ogled v avtorskem standupu Slovenka. In če je kaj gotovo, je to, da pri njej ni mogoče ločiti komedije od bolečine. Vse je preživela in vse zna obrniti na smeh. Zaokrožil je trend, ...