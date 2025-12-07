Stara celina lovi zaostanek

Evropske vlade so se znašle v resnem obrambnem krču, saj so ujete med rusko agresijo in ameriško nezanesljivostjo, se pa kopičijo dokazi, da so grožnjo vsaj začele jemati resno. Evropska komisija je maja predstavila program SAFE (Security Action for Europe), sklad v višini 150 milijard evrov, ki državam članicam EU ponuja posojila z nizkimi obrestnimi merami za naložbe v obrambo. Sklad zagotavlja sredstva za odpravo nekaterih najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih Evrope ter za povečanje industrijskih zmogljivosti s skupnimi javnimi naročili.