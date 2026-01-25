  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Stara šala o roza pločnikih ni več smešna

    Mesta so bila namreč – in ponekod še vedno so – načrtovana za potrebe moških prebivalcev, medtem ko je bila ženska perspektiva pogosto pozabljena.
    Eva Kail je pionirka vključevanja vidika spola v urbanistično načrtovanje. FOTO: Jana Madzigon
    Eva Kail je pionirka vključevanja vidika spola v urbanistično načrtovanje. FOTO: Jana Madzigon
    Anja Intihar
    25. 1. 2026
    13:08
    Eva Kail je pionirka vključevanja vidika spola v urbanistično načrtovanje. Mesta so bila namreč – in ponekod še vedno so – načrtovana za potrebe moških prebivalcev, medtem ko je bila ženska perspektiva pogosto pozabljena. Ali imajo načrtovalci urbanih sosesk pred očmi dejstvo, da se bodo po okolici ponoči morda same sprehajale ženske in se želijo pri tem počutiti čim bolj varne?

    »Dolgo so bili urbanisti moški z malo izkušnjami s skrbstvenim delom, ki uči o potrebah in željah drugih. V vsakdanjem življenju se jim recimo ni treba ukvarjati s specifičnimi varnostnimi vprašanji, kot je gibanje po mestu ponoči v strahu pred nadlegovanjem. Urbanistično načrtovanje je zelo specifičen poklic. Urbanisti imajo profesionalno znanje, da lahko opredelijo, kaj je dobro za vse, pa vendar so to zelo pogosto ljudje, ki prihajajo iz srednjega razreda. Resnično pomaga, če se urbanist lahko nekoliko odmakne od svojega osebnega mehurčka ali družbene skupine. Preverjanje pravičnosti pomaga načrtovalcem, da razvijejo celotno perspektivno in bolje razumejo, recimo, pomen javne razsvetljave,« je poudarila urbanistka. 

    Več iz teme

    eva kailurbanizemprostorsko načrtovanjepravice ženskpodnebne spremembe

    Šport  |  Košarka
    Sanjska zadnja četrtina

    Los Angeles Lakers po čudežnem preobratu prešerne volje iz Dallasa

    V ligi NBA je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić za zmago s 116:100 svojemu nekdanjemu moštvu nasul 33 točk. Jezerniki nadoknadili 15 točk zaostanka.
    25. 1. 2026 | 07:11
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Eva Kail

    Stara šala o roza pločnikih ni več smešna

    Mesta so bila namreč – in ponekod še vedno so – načrtovana za potrebe moških prebivalcev, medtem ko je bila ženska perspektiva pogosto pozabljena.
    Anja Intihar 25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, kdo bo prenašal svetovno prvenstvo v nogometu? Kje je kviz Na lovu?

    Bralce zanima, ali bo največji nogometni dogodek leta prenašala tudi Televizija Slovenija in zakaj na Pop TV ni več kviza Na lovu?
    25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: O čem bo debatiral Bergant?

    Igor E. Bergant odslej v novem TV formatu ...
    25. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, kdo bo prenašal svetovno prvenstvo v nogometu? Kje je kviz Na lovu?

    Bralce zanima, ali bo največji nogometni dogodek leta prenašala tudi Televizija Slovenija in zakaj na Pop TV ni več kviza Na lovu?
    25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: O čem bo debatiral Bergant?

    Igor E. Bergant odslej v novem TV formatu ...
    25. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
