FOTO:Starizem je vsak dan močnejši

Epidemija novega koronavirusa je za nami, čas je za soočenje z njenimi posledicami, pravilnimi in napačnimi odločitvami. Zaradi preteklosti in še bolj zaradi prihodnosti. Je stroka ravnala napačno, ko mnogih okuženih oskrbovancev domov za ostarele ni napotila v bolnišnice? Ali starejšim v domovih s tem, ko jih po koncu epidemije še naprej ščitimo, v resnici škodujemo? Se je starizem s krizo še okrepil?Že med epidemijo je bilo v javnosti slišati pomisleke, ali je bilo za starejše, ki so v domovih za ostarele zboleli za covidom-19, ustrezno poskrbljeno. Vrstili so se očitki, da je država diskriminatorno ravnala z eno najbolj ...