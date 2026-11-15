Starši žalujejo, Evropa išče odgovore

»Daniel je bil resnično dober človek. Iskreno mu je bilo mar za ljudi. Bil je dober brat in ljubil je življenje. Družbena omrežja so mojega sina pripeljala do drog. Njegova smrt je bila v živo posneta na snapchatu. Nikoli si ne bom opomogla od smrti svojega sina. Menim, da bi bilo treba snapchat prepovedati mladoletnikom,« je pripovedovala Danielova mama Erica.

Njeno pričevanje je del potujoče razstave Izgubljeni zaslon, ki je na ogled v evropskem parlamentu. Razstava je posvečena otrokom, katerih smrt starši povezujejo s škodljivimi izkušnjami na družbenih omrežjih. Fotografije otrok so predstavljene na povečanih zaslonih v obliki pametnih telefonov, zapisane zgodbe pa pripovedujejo njihovi starši.