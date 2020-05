Ste tudi vi med tistimi, ki so zaradi korone zapadli v apatičnost?

Ko se ljudje znajdejo v okoliščinah, ko so dlje časa prestrašeni in trpijo, lahko, da bi zmanjšali trpljenje, postanejo bolj ali manj apatični. Ta obramb­na ravnodušnost ni zgolj odziv na zelo močno trpljenje, kot je bila apatija taboriščnikov, ki so preživeli grozote v koncentracijskih taboriščih med drugo svetovno vojno. Lahko je že posledica večmesečnega nezadovoljstva, frustracije, občutka dolgočasja in osamljenosti, torej občutenj, ki so značilna za obdobje izolacije zaradi aktualnega koronavirusa. Zato lahko domnevamo, da so nekateri med nami po večtedenski izolaciji in distanci razvili znake apatičnosti.V ...