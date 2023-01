Številka ena je lep dodatek k zmagam

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar v letu 2022 morda ni ubranil naslova slovenskega športnika leta, ki so ga tokrat podelili atletu Kristjanu Čehu, ali rumene majice na Touru, ki mu jo je speljal Danec Jonas Vingegaard, je pa še vedno nesporna številka ena kolesarskega sveta. Predvsem pa je kljub izjemnim uspehom, ki so mu prinesli slavo in denar, še vedno domala isti Pogi, ki ga je širša javnost začela spoznavati ob prvih uspehih med profesionalci leta 2019.